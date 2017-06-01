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В Сербии обсудили "Принцип верховенства права"

В Сербии обсудили "Принцип верховенства права"

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Вчера, 18:58
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По информации ИА "ТИРАС", в городе Тара, Сербия, продолжает свою работу Международная научная конференция "Принцип верховенства права". Среди участников из Сербии, Македонии, России специалисты-учёные и практики правоприменения. Российскую Федерацию представляет доктор юридических наук, соучредитель Европейского института JUSTO, глава Международной славянской Академии, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин.
 
В своем комментарии по данному событию Сергей Бабурин отметил следующее: "Ученые-славяне  ищут пути справедливого развития современного мира. К сожалению, при этом, большинство отмечает растущую пропасть между законом и справедливостью. 
 
Неужели человеческая цивилизация и вправду обречена?, задаются они вопросом. Славяне Европы с надеждой смотрят на Россию, как на источник справедливости, мира и добра. Мы не имеем право их подвести. Москва должна протянуть руку всем угнетенным славянским народам - в этом ее историческая миссия", особо подчеркнул в своем комментарии известный российский ученый и общественный деятель. 
 
Со своей стороны, ректор Европейского института JUSTO, политический аналитик и социолог Дмитрий Соин пролонгировал идеи Сергея Бабурина: "Противники славянского мира, Большой Евразии и возрождающейся России располагают не только финансовым и информационным превосходством. У них в руках современные социально-политические и психологические технологии позволяющие формировать подконтрольные элиты и перепрограммировать широкие массы населения. В этом отношении, Европейский институт JUSTO смог разработать и предложить уникальные курсы политтехнологов, специалистов в области информационных кампаний, а так же практикум по психологии и психотехникам, включая психологию влияния и управления сознанием. Для молодых политиков стран СНГ и Европы у нас есть курс подготовки политических лидеров и кандидатов в депутаты. Это наш непосредственный вклад в дело формирования пророссийской элиты на постсоветском пространстве и странах с доминирующим славянским населением. Мы так же открыты для всех кто испытывает симпатию к России и готов получать новые знания".

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