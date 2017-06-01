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В Москве появился самый молодой политтехнолог

В Москве появился самый молодой политтехнолог

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Вчера, 13:04
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По информации ИА "ТИРАС" в Москве появился самый молодой политтехнолог,  за всю историю этой относительно новой для России профессии. Специалисту недавно исполнилось 13 лет. Это московская школьница Анастасия Соина. Она закончила профессиональные курсы в Московской Школе Политического Консалтинга.
 
Сама Анастасия так прокомментировала это событие: "Моего отца, пригласили выступить в МШПК и он взял  меня с собой. Я никогда не думала, что мир политики и политтехнологий может быть таким интересным. Я поучаствовала в первом занятии и осталась уже до конца курса. Фиксировала мысли экспертов, участвовала в дискуссии, погружалась в политическую рекламу, в процесс проведения выборных кампаний и технологии СМИ. Очень благодарна организаторам курса за возможность получить эти ценные знания".
 
Отец Анастасии, ректор Европейского института JUSTO, автор курсов по политическим и информационным технологиям Дмитрий Соин отметил: "Я даже не подозревал , что у дочери проявится такой интерес к политике и политическому консалтингу. Она буквально уговорила меня возить ее на занятия и на равных с взрослыми прошла курс обучения. Мне кажется это что то новое в подростковой психологии и социализации. Если уже с 13 лет девочки и мальчики начинают думать о политике и заниматься ею почти профессионально - нас ждут интересные времена и перемены в социуме. Полагаю, что мы не зря открыли в Европейском институте JUSTO масштабированные курсы политтехнологов, специалистов по проведению избирательных кампаний и молодых кандидатов в депутаты". 

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