МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР – УСЛОВИЕ РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ --- // Сегодня, 11:09 // 24

По информации ИА "ТИРАС" 25 мая в Москве состоялся важный международный экономический форум «Социально-экономические основы международных отношений: вызовы и пути развития». Бизнес и экономисты с позитивом восприняли это событие, как ключевое для решения стоящих пред ними проблем. Организатором и инициатором форума выступил Фонд Развития Современной Дипломатии

Как отметил Президент Фонда, экономист и правовед Амрам Петросян: «Выстраивание практичного диалога, нахождение эффективных путей взаимодействия с иностранными партнерами является не только важным фактором для развития сотрудничества между странами и бизнес сообществами, но и важным аспектом, способствующим развитию социальных основ международного сообщества».

Это утверждение заложило магистраль форума. "Роль России в мировой экономике очень велика и находится в недооцененном состоянии. Сегодня Российская Федерация является ядром ряда международных экономических интеграционных образований. И тут в первую очередь следует выделить Евразийский Экономический Союз. Россия также проявляет себя в одном из крупнейших экономических проектов новейшего времени – "Один пояс, один путь", подчеркнул Амрам Петросян.

Оценивая Указ президента Владимира Путина "О стратегии экономической безопасности России на период до 2030 года", Амрам Петросян особо отметил "актуальность вопросов касающихся обеспечения интересов российской экономики и российских предпринимателей, как на территории РФ, так и за ее пределами".



ВЫ свою очередь координатор Либеральной платформы «Единой России», Владимир Плигин отметил, как важность форума, так и его социальную направленность. Гость из ЕР вычленил ключевые вызовы, стоящие перед миром, которые не могут быть разрешены без учета важности гуманитарных аспектов экономической интеграции. Поэтому форум особенно актуален, считает Владимир Плигин.



Форум так же позволил определить и систематизировать главные проблемы предпринимателей России. Участник мероприятия И. Паланкоев поднял вопросы о контроле, за иностранным капиталом на территории России. Особенно те, что касаются допуска иностранного капитала на территорию РФ. Существует проблема недобросовестных инвесторов искусственно блокирующих доступ российских товаров и ресурсов, на мировой рынок.



Ряд спикеров также обратили внимание на несовершенство действующих механизмов по урегулированию экономических и в том числе инвестиционных споров на территории Российской Федерации. Так, профессор Игорь Зенкин в своем докладе подчеркнул, что отдельные механизмы, которые законодательно закреплены в РФ сегодня не востребованы и не применяются на практике, использование же других, также законодательно закрепленных – явление достаточно редкое. Не менее важно функционирование правовых механизмов призванных защищать экономические интересы Российской Федерации и российских предпринимателей, в том числе и за пределами России. Эти вопросы напрямую связаны с обеспечением экономической безопасности Российской Федерации. Их решение в долгосрочной перспективе имеет неоценимое значение для обеспечения экономического суверенитета России, национальных интересов России в экономической сфере, так-как Российская Федерация должна выступать на мировой экономической арене в качестве полноценного игрока, который способен обеспечить надлежащие условия для иностранного капитала на своей территории, и, одновременно, способен обеспечить соответствующую защиту российским предпринимателям, инвестирующим средства за границей. Продолжая обсуждение этих вопросов выступающие обратили внимание, что вопросы урегулирования и разрешения экономических и, в том числе инвестиционных споров, не находят также надлежащего международно-правового регулирования. К сожалению, сегодня в мире отсутствует единый, универсальный, общепринятый механизм разрешения и урегулирования инвестиционных споров. Существующие механизмы, такие как, например, Международный Центр по Урегулированию Инвестиционных Споров, действующий на основе и в соответствии с Вашингтонской конвенцией 1965 года, имеют много недостатков, что не создает к ним доверия у потенциальных инвесторов. Действующие на территории России инстанции, такие как, например, международный коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной палате РФ, к сожалению, не справляются с тем количеством споров, которые к ним поступают. Гораздо сложнее обстоит вопрос с рассмотрением дел в Арбитражных судах на территории РФ, так-как, последние просто завалены делами, что не позволяет обеспечить им быстрое и эффективное рассмотрение споров связанных с ведением экономической деятельности.



Принимая во внимание изложенное, а также с учетом положений утвержденной указом Президента РФ Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года, в рамках форума было внесено предложение сформировать Международный Арбитражный Центр по урегулированию споров связанных с ведением экономической деятельности. Формирование подобного центра в перспективе может способствовать решению ряда задач, в частности, разгрузке от накопившихся дел международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной Палате РФ, разгрузке системы Арбитражных судов РФ, а также, обеспечению национальных интересов России, нейтрализации угроз экономической безопасности, выстраиванию отвечающей национальным интересам Российской Федерации международно-правовой системы экономических взаимоотношений, недопущение ее фрагментации, ослабления или избирательного применения, обеспечение правовой консультативной поддержки законных интересов российских экспортеров за рубежом.

Международный арбитражный центр может и должен также способствовать улучшению инвестиционного климата РФ, в частности снижению рисков ведения предпринимательской деятельности, связанных с возможностью использования формальных поводов для ее остановки, а также недопущению избирательного правоприменения в отношении субъектов предпринимательской деятельности.



Принимая во внимание важность поставленных вопросов, а также перспективы, которые порождает для Российской экономики формирование подобного арбитражного центра, во время форума было принято решение о создании Международного Арбитражного Центра по урегулированию споров связанных с ведением экономической деятельности. Принятие этого решения имеет исключительное значение, как для российской экономики, так и для развития правоприменительной практики. Особо следует подчеркнуть, что после принятия решения о создании Международного Арбитражного Центра участники форума не только выразили готовность сотрудничества с ним, более того, были достигнуты первые договоренности о разрешении конкретных спорных ситуаций, с которыми столкнулись отдельные участники форума, а также были достигнуты договоренности о долгосрочном сотрудничестве с Арбитражным Центром.

В настоящее время Международный Арбитражный Центр уже зарегистрирован и начал свою работу.