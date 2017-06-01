В Европейском Институте JUSTO развивают Евразию
В Европейском институте JUSTO создан Центр генерирования геополитического, социо-культурного и экономического развития Евразии "Содружество".
Партнеры Центра: Экономический совет Ассамблеи народов Евразии; Программный комитет Евразийского континентального форума; Комитет по науке и образованию Российского союза товаропроизводителей (РСТ); Президент Европейского института Justo - Сергей Бабурин; Ректор Европейского института Justo - Дмитрий Соин; Директор Центра генерирования геополитического, социо-культурного и экономического развития Евразии "Содружество" Европейского института Justo - руководитель стратегических программ Комитета по науке и образованию РСТ Юлия Куликова.
В июне начинается цикл публичных лекций по вопросам геополитического устройства, экономического сотрудничества России и государств-партнеров в рамках Большой Евразии – профильной повестке дня Экономического совета Ассамблеи народов Евразии в 2017 году.
Цикл состоит из 12 лекций, посвященных развитию торговых союзов и укреплению связей на Евразийском пространстве.
13 июня 2017 года в 17.00 состоится лекция Ректора Европейского института JUSTO Дмитрия Юрьевича Соина.
Тема выступления: «Правильное позиционирование как фактор успеха: политические технологии»
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