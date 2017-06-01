Разрушение Приднестровья: молдо-украинская коалиция атакует Тирасполь --- // Сегодня, 02:14 // 0

Тревожная информация из Приднестровья о нарастающей экономической и силовой блокаде стала предметом обсуждения на канале АННА НЬЮС. В студии работают ведущая Светлана Руденко и эксперт, ректор Европейского института JUSTO, аналитик Дмитрий Соин.

По мнению гостя студии, Приднестровью стоит готовится к еще более тяжелым временам. Торгово-экономическое, психологическое и силовое давление на республику будет только усиливаться.

При этом жизненные силы ПМР на исходе. В республике царит жесткий экономический, социальный и демографический кризис. В таких условиях противостоять коалиции Запада, Молдовы и Украины практически невозможно.

Единственный выход - прямое участие России в судьбе региона. Москва в ручном управлении должна урегулировать ситуацию. Тем более, что как страна Гарант она имеет на это право.

Ведущая и Дмитрий Соин так же обсудили общее и отличное между Приднестровьем с одной стороны и ДНР, ЛНР с другой. ИА "ТИРАС" предлагает полную версию трансляции:



