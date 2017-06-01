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Разрушение Приднестровья: молдо-украинская коалиция атакует Тирасполь

Разрушение Приднестровья: молдо-украинская коалиция атакует Тирасполь

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Сегодня, 02:14
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Тревожная информация из Приднестровья о нарастающей экономической и силовой блокаде стала предметом обсуждения на канале АННА НЬЮС. В студии работают ведущая Светлана Руденко и эксперт, ректор Европейского института JUSTO, аналитик Дмитрий Соин. 
 
По мнению гостя студии, Приднестровью стоит готовится к еще более тяжелым временам. Торгово-экономическое, психологическое и силовое давление на республику будет только усиливаться. 
 
При этом жизненные силы ПМР на исходе. В республике царит жесткий экономический, социальный и демографический кризис. В таких условиях противостоять коалиции  Запада, Молдовы и Украины практически невозможно. 
 
Единственный выход - прямое участие России в судьбе региона. Москва в ручном управлении должна урегулировать ситуацию. Тем более, что как страна Гарант она имеет на это право. 
 
Ведущая и Дмитрий Соин так же обсудили общее и отличное между Приднестровьем с одной стороны и ДНР, ЛНР с другой. ИА "ТИРАС" предлагает полную версию трансляции:

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