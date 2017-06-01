Разрушение Приднестровья: молдо-украинская коалиция атакует Тирасполь
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Сегодня, 02:14
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Тревожная информация из Приднестровья о нарастающей экономической и силовой блокаде стала предметом обсуждения на канале АННА НЬЮС. В студии работают ведущая Светлана Руденко и эксперт, ректор Европейского института JUSTO, аналитик Дмитрий Соин.
По мнению гостя студии, Приднестровью стоит готовится к еще более тяжелым временам. Торгово-экономическое, психологическое и силовое давление на республику будет только усиливаться.
При этом жизненные силы ПМР на исходе. В республике царит жесткий экономический, социальный и демографический кризис. В таких условиях противостоять коалиции Запада, Молдовы и Украины практически невозможно.
Единственный выход - прямое участие России в судьбе региона. Москва в ручном управлении должна урегулировать ситуацию. Тем более, что как страна Гарант она имеет на это право.
Ведущая и Дмитрий Соин так же обсудили общее и отличное между Приднестровьем с одной стороны и ДНР, ЛНР с другой. ИА "ТИРАС" предлагает полную версию трансляции:
01 Июня 2017 / Четверг / 13 31
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