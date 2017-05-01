/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Женщины предпочитают курсы психологов

Женщины предпочитают курсы психологов

---
//
Сегодня, 19:54
//
0
По мнению ректора Европейского института JUSTO, Дмитрия Соина курсы психологов наибольшей популярностью пользуются у женщин. Это связано с попыткой "покопаться в себе" и найти ключ к другим людям. Женщины осознают, что без познаний в сфере психологии это невозможно. 
 
"Набор на курсы психологов показал, что 80-85% записавшихся это представительницы женского сообщества. Приходя к нам в Европейский институт JUSTO они как правило выбирают такие направления, как психология влияния, психология межличностной коммуникации, психология семьи и брака, детскую психологию. Отдельно идет бизнес психология и психология успешных переговоров. На эти направления претендуют в основном бизнес-леди, которые делают сами себя.
 
Кстати, мы экспериментально открыли кабинет психологической диагностики и коррекции. Туда так же в первую очередь записываются женщины. Они смелее мужчин в поиске ответов на мучающие их вопросы. Они не стесняются психологов. А у нас специалисты с научными степенями и большим стажем работы. Им есть чем поделиться и с точки зрения обучения на курсах психологов и с позиций психологической консультации", подчеркнул в своем комментарии Дмитрий Соин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курсы психологии в Москве набирают популярность
Курсы психологии в Москве набирают популярность
Дмитрий Соин и Денис Байгужин: создание семьи - это искусство
Дмитрий Соин и Денис Байгужин: создание семьи - это искусство
Европейский институт JUSTO расширяет перечень курсов
Европейский институт JUSTO расширяет перечень курсов
comments powered by HyperComments
19 Мая 2017 / Пятница / 21 35
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru