Женщины предпочитают курсы психологов
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По мнению ректора Европейского института JUSTO, Дмитрия Соина курсы психологов наибольшей популярностью пользуются у женщин. Это связано с попыткой "покопаться в себе" и найти ключ к другим людям. Женщины осознают, что без познаний в сфере психологии это невозможно.
"Набор на курсы психологов показал, что 80-85% записавшихся это представительницы женского сообщества. Приходя к нам в Европейский институт JUSTO они как правило выбирают такие направления, как психология влияния, психология межличностной коммуникации, психология семьи и брака, детскую психологию. Отдельно идет бизнес психология и психология успешных переговоров. На эти направления претендуют в основном бизнес-леди, которые делают сами себя.
Кстати, мы экспериментально открыли кабинет психологической диагностики и коррекции. Туда так же в первую очередь записываются женщины. Они смелее мужчин в поиске ответов на мучающие их вопросы. Они не стесняются психологов. А у нас специалисты с научными степенями и большим стажем работы. Им есть чем поделиться и с точки зрения обучения на курсах психологов и с позиций психологической консультации", подчеркнул в своем комментарии Дмитрий Соин.
19 Мая 2017 / Пятница / 21 35
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