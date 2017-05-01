Женщины предпочитают курсы психологов --- // Сегодня, 19:54 // 0

По мнению ректора Европейского института JUSTO, Дмитрия Соина курсы психологов наибольшей популярностью пользуются у женщин. Это связано с попыткой "покопаться в себе" и найти ключ к другим людям. Женщины осознают, что без познаний в сфере психологии это невозможно.

"Набор на курсы психологов показал, что 80-85% записавшихся это представительницы женского сообщества. Приходя к нам в Европейский институт JUSTO они как правило выбирают такие направления, как психология влияния, психология межличностной коммуникации, психология семьи и брака, детскую психологию. Отдельно идет бизнес психология и психология успешных переговоров. На эти направления претендуют в основном бизнес-леди, которые делают сами себя.

Кстати, мы экспериментально открыли кабинет психологической диагностики и коррекции. Туда так же в первую очередь записываются женщины. Они смелее мужчин в поиске ответов на мучающие их вопросы. Они не стесняются психологов. А у нас специалисты с научными степенями и большим стажем работы. Им есть чем поделиться и с точки зрения обучения на курсах психологов и с позиций психологической консультации", подчеркнул в своем комментарии Дмитрий Соин.