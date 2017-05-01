Некрофилы из прокуратуры Украины претендуют на Сталина --- // Сегодня, 18:29 // 0

Некрофилия, как политическое явление все шире распространяется среди украинских элит. Один из примеров любви к трупам - попытка вынести обвинение давно покойному лидеру СССР Иосифу Сталину. Конечно пинать мертвых проще чем живых, но все же это тянет на тяжелое психическое расстройство либо извращение.





События развивались следующим образом. Украинская прокуратура Крыма подписала уведомление о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в насильственном переселении в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

Грустно или смешно, однако подозрение давно ушедшим деятелям выписывает столь же фантомная структура — украинская прокуратура Крыма. Очевидно, что организация эта существует лишь на бумаге, и вся ее деятельность сводится исключительно к информационным атакам.

Конечно же немаловажную роль в этой теме играют и другие украинские политики. В том числе крымские беглецы.

В контексте этого, обычно хладнокровные и спокойные крымские татары были вынуждены отреагировать на явный абсурд и помешательство украинской власти. Так, соучредитель крымской региональной общественной организации «Къырым бирлиги» Рустем Ниметуллаев довольно эмоционально назвал своего украинского визави Рефата Чубарова сумасшедшим.





Гневно и жестко он подчеркнул следующее: «В общем, каждый сходит с ума по-своему. Так вот этот «великий благодетель» призывает крымских татар к каким-то акциям неповиновения, пытается говорить за весь крымскотатарский народ и хочет показать мировому сообществу, что крымские татары якобы хотят жить в Украине и готовы отдать жизнь за «возвращение» Крыма в Украину. Навесивший на себя роль благодетеля крымскотатарского народа, Чубаров, используется украинской властью для создания информационной картинки по угнетению национальных меньшинств в «аннексированном» Крыму, и вынесенное на днях уведомление Иосифу Сталину — лишь шаг в длинной многоходовке. Судебный процесс над Сталиным и заявления «лидера крымско-татарского народа», несомненно, части единой информационной «бомбы» для западного мира".

У крымских татар по этому поводу возникает один емкий и конкретный вопрос: почему психи, извращенцы, политические авантюристы, коррупционеры, марионетки запада, преступники и агрессоры пытаются диктовать крымчанам как и с кем жить?