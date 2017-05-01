На Съезде Российского Общенародного Союза объединились пять партий
По мнению главы оргкомитета движения "Партия Народа", правоведа Романа Устинова на состоявшемся 13 мая съезде Российского общенародного Союза был дан старт интеграционному процессу пяти партий, что представляет собой уникальный в постельцинский период случай в политической жизни страны.
В своем комментарии по этому поводу он отметил следующее:
13 мая в Москве на съезде Российского общенародного Союза был принят ряд важных документов и переизбраны руководящие органы. Лидером движения стал его основатель Сергей Бабурин. В числе важных вех мероприятия можно назвать принятие резолюции в поддержку политики президента Владимира Путина в Сирии и на Донбассе.
Это предложение внес председатель партии Сергей Бабурин. После непродолжительной и бурной дискуссии документ был принят подавляющим числом голосов делегатов съезда. Общий лейтмотив выступлений сводился к тому, что в условиях нестабильной мировой политики патриотические силы России должны консолидироваться вокруг национального лидера - Владимира Путина.
Важнейшим результатом съезда стало фактическое слияние пяти партий: Российского общенародного Союза, Интернациональной партии, партии "Рожденные в СССР", партии Пенсионеры за справедливость и оргкомитета "Партии народа". Лидеры примкнувших к РОСу движений получили руководящие посты в организации: должности заместителей главы партии достались Александру Леонтьеву, Андрею Гетманову и Евгению Артюху. Роман Устинов был введен в президиум политсовета РОС.
Таким образом, произошло первое столь крупное партийное слияние в постельцинский период России. По мнению некоторых экспертов-политологов это может привести к появлению на политической арене силы реально претендующей на позиции в законодательном органе власти страны.
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