На Съезде Российского Общенародного Союза объединились пять партий --- // Сегодня, 09:52 // 0

По мнению главы оргкомитета движения "Партия Народа", правоведа Романа Устинова на состоявшемся 13 мая съезде Российского общенародного Союза был дан старт интеграционному процессу пяти партий, что представляет собой уникальный в постельцинский период случай в политической жизни страны.



В своем комментарии по этому поводу он отметил следующее:



13 мая в Москве на съезде Российского общенародного Союза был принят ряд важных документов и переизбраны руководящие органы. Лидером движения стал его основатель Сергей Бабурин. В числе важных вех мероприятия можно назвать принятие резолюции в поддержку политики президента Владимира Путина в Сирии и на Донбассе.





Это предложение внес председатель партии Сергей Бабурин. После непродолжительной и бурной дискуссии документ был принят подавляющим числом голосов делегатов съезда. Общий лейтмотив выступлений сводился к тому, что в условиях нестабильной мировой политики патриотические силы России должны консолидироваться вокруг национального лидера - Владимира Путина.



