В Москве снова шел снег --- // Сегодня, 17:30 // 0

12 мая несмотря на относительное улучшение погоды в Москве и Подмосковье снова шел снег. Это аномальное явление длится уже практически неделю и вызывает недоумение у старожил мегаполиса. Практически никто из даже очень пожилых людей не может вспомнить похожей ситуации.

По данным синоптиков подобная погодная аномалия не случалась с 1945 года. Развитие событий позволило ряду ученых сделать вывод о том, что мы стоим на пороге нового "малого ледникового периода".