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В Москве снова шел снег

В Москве снова шел снег

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Сегодня, 17:30
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12 мая несмотря на относительное улучшение погоды в Москве и Подмосковье снова шел снег. Это аномальное явление длится уже практически неделю и вызывает недоумение у старожил мегаполиса. Практически никто из даже очень пожилых людей не может вспомнить похожей ситуации. 
 
По данным синоптиков подобная погодная аномалия не случалась с 1945 года. Развитие событий позволило ряду ученых сделать вывод о том, что мы стоим на пороге нового "малого ледникового периода". 

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