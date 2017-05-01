Приднестровье и Крым: геополитическое образование в действии --- // Сегодня, 10:55 // 0

В середине апреля по инициативе Приднестровского государственного университета был подписан договор о сотрудничестве с филиалом МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе и Федеральным Университетом им. В.И. Вернадского в Симферополе. Тем самым сотрудничество Крыма и Приднестровья вышло на новый уровень.

Приднестровские источники утверждают, что взаимодействие ВУЗов будет направлено на повышение квалификации преподавателей, совместные научные проекты, публикации и другое. Самым интересно для граждан Приднестровья может оказаться предоставление квот на обучение студентов — бакалавриат, и сотрудников — аспирантура и магистратура.

Сложно поспорить с тем, что учеба в Севастополе хороший стимул для студента, скажем, из Дубоссар, который сможет получить российское образование самого известного ВУЗ и провести годы обучения у самого моря.

Инициатива такого сотрудничество принадлежит главному ВУЗу ПМР — в своем сообщении заведение упоминает российские государственные образовательные стандарты, очевидно, что при переводе из одного учебного заведения в другое, студент не столкнется с незнакомой системой и барьерами в учебной программе.

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского состоит из восьми академий и институтов, пяти колледжей и центров, имеет 11 филиалов по всему Крыму и 7 научных организаций с общей численностью более 45 тысяч сотрудников и студентов. Ну а филиал Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова в Севастополе — неотъемлемая часть главного вуза Российской Федерации.

По мнению экспертов международников: договор между ВУЗами полностью соответствуют общепринятой мировой практике. ПГУ видит в нем перспективы для сотрудничества всех членов университетского содружества — студентов, преподавателей, аспирантов и других сотрудников.

С другой стороны мы можем говорить о новой фазе геополитического образовательного сотрудничества Крыма, как субъекта России и Приднестровья, как пророссийского анклава на юго-западном геополитическом направлении.