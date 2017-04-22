Иван Бургуджи: депутаты самые злостные нарушители законов Гагаузии --- // Сегодня, 15:23 // 0

Депутаты Народного Собрания Гагаузии – самые большие нарушители законов Гагаузии, считает ветеран создания современной гагаузской государственности, правовед Иван Бургуджи. ИА "Тирас" публикует его материал по данной проблематике:

«Стыд есть драгоценнейшая способность

человека ставить свои поступки в соответствие

с требованиями той высшей совести,

которая завещана историей человечества».

М. Салтыков-Щедрин.

«… Досадно мне, коль слово «Честь» забыто.

И коль в чести наветы за глаза».

В.С. Высоцкий.

Светлый праздник Пасхи, воскрешение Иисуса Христа и пришествие Благодатного огня в этом году уже являются свершившимся фактом, и, думаю, можно уже озвучить свои замечания по поводу действий наших народных избранников,- депутатов Народного Собрания Гагаузии. Анализ действующего законодательства Гагаузии неоспоримо свидетельствует о том, что эти действия являются априори неправомерными.

Следует констатировать, что почти за четыре месяца работы депутатов Народного Собрания Гагаузии VI созыва все явственнее проявляется тот факт, что самыми большими нарушителями законов Гагаузии являются именно депутаты Народного Собрания.

Это является очень плохим признаком. Поскольку Народное Собрание Гагаузии является единственным высшим политическим, представительным и законодательным органом народа Гагаузии. И от тех или иных действий, а также позиции депутатов зависит само существование и будущее АТО Гагаузия.

Спрашивается, если депутаты Народного Собрания Гагаузии сами преднамеренно нарушают законы Гагаузии, действуя по принципу: «Законы можно исполнять чуть-чуть. Если некоторые нормы законов не нравятся или они неудобны, - их следует просто игнорировать»,- то как они смогут потом требовать от других граждан и должностных лиц Гагаузии и Республики Молдова неукоснительно соблюдать нормы законов Гагаузии и закона РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»?!

Я конечно далек от мысли поддержать, распространяемый на базаре Комрата, тезис о том, что депутаты Народного Собрания Гагаузии объединены в стаю инвалидов с ампутированной совестью и честью. Думаю, что это не так. Но, как все-таки назвать тех, облечённых мандатами наших народных избранников, кому наш народ доверил свое будущее и будущее наших детей, чья совесть и честь, на мой взгляд, сейчас трусливо спрятана или сознательно уничтожена?!

Почему депутаты Народного Собрания Гагаузии молчат и экстренно не созывают специальную или чрезвычайную сессию Народного Собрания Гагаузии, тогда как высшие органы власти и управления Республики Молдова, вопреки требованиям положений статьи 111 Конституции страны и норм закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» , явочным порядком, фактически приступили к ликвидации Вулканештского района АТО Гагаузия?!

Так приказами и решениями министерств и ведомств Республики Молдова из ведения Вулканештского района АТО Гагаузия изъяты и переподчинены Кагулу почта, МРЭО, автошкола, вневедомственная охрана, на стадии передачи райбольница и т.д.

Поэтому, на мой взгляд, следует признать актуальнейшими и справедливыми слова политического Советника делегации ЕС в Молдове г-на Миндаугаса Качераускиса сказанные на международной конференции SHIFT 2017 посвященной «функциональным решениям для территориальной автономии Гагауз Ери», в реплике на высказывание председателя Народного Собрания Гагаузии г-на Кысса В.М. о том, что Гагаузия за более чем 20 лет своего существование получила «мировое признание», как пример мирного урегулирования конфликтов.

Господин Миндаугас Качераускис подчеркнув, что роль ЕС в Гагаузии сосредоточена на неукоснительном соблюдении и выполнении закона 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии на основании рекомендации Венецианской комиссии от 2002 года и рекомендаций ОБСЕ от 2013 года, заявил о важности и необходимости внутреннего признания высшими органами власти и управления Республики Молдова, функционирования на территории страны политической автономии АТО Гагаузия, со всеми вытекающими от этого последствиями.

Именно в контексте сказанного и встает со всей остротой вопрос о необходимости безусловного и неукоснительного соблюдения и исполнения самими депутатами Народного Собрания Гагаузии законов. В противном случае у депутатов Народного Собрания Гагаузии не будет ни морального, ни юридического права требовать исполнения норм законов другими лицами, как на территории Гагаузии, так и представителями высших органов власти и управления Республики Молдова, уже фактически, явочным порядком, антиконституционно и неправомерно, приступившими к демонтажу прав и полномочий Гагаузии.

Не потому ли наши депутаты Народного Собрания Гагаузии не реагируют на указанные беззакония, творимые представителями официального Кишинева, напрямую направленные на ликвидацию статуса Гагаузии или здесь еще переплетаются чьи-то и меркантильные интересы?!

У депутатов, как и у любого гражданина должен преобладать принцип: принятый закон следует исполнять, а не обсуждать.

Теперь, чтобы не быть голословными, рассмотрим вкратце преднамеренные нарушения законов, совершаемых депутатами Народного Собрания Гагаузии. Библией или настольными книгами для депутатов Народного Собрания Гагаузии должны быть: ст.111 Конституции Республики Молдова, Закон РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Уложение (Основной закон) Гагаузии и закон АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии».

Так, статья 34 закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии», определяющая общие положения о процедурах Народного Собрания Гагаузии четко предписывает, что ни один законодательный акт не может быть принят Народным Собранием на своем заседании, если он предварительно не рассмотрен рабочим органом (постоянными комиссиями и Президиумом) Народного Собрания. А точное и полное соблюдение установленных процедур, то есть порядка последовательности и правил действий Народного Собрания при рассмотрении вопросов, относящихся к его полномочиям, и принятия по ним решений, является непременным условием признания законности и юридической силы, принимаемых Народным Собранием и его органами решений.

Статья 28 указанного закона определяет, что очередные заседания Народного Собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, дату проведения которых определяет Президиум НСГ, а о предстоящем заседании Президиума за три дня информируются все депутаты через официальный сайт Народного Собрания Гагаузии.

При этом статья 30 данного закона предписывает, что вопросы подготовки и организации проведения пленарных заседаний Народного Собрания предварительно рассматриваются Президиумом не позднее, чем за 5 рабочих дней. При этом проект повестки дня и материалы по вопросам, предлагаемым к рассмотрению, направляются депутатам Народного Собрания и субъектам законодательной инициативы не позднее, чем за 3 дня до начала очередного пленарного заседания.

Статья 66 указанного закона определяет, что рассмотрение законопроекта Народным Собранием может быть запланировано не ранее, чем через 7 дней после рассмотрения этого вопроса Президиумом Народного Собрания.

Статья 17 данного закона предписывает обязанность Председателя Народного Собрания Гагаузии информировать депутатов обо всех решениях Президиума депутатов на ближайшем пленарном заседании. При этом Президиум направляет все свои решения, документы, материалы и иную информацию депутатам, депутатским объединениям и постоянным комиссиям в электронном виде.

И наконец, статья 4 закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» четко и однозначно предписывает, что ограничение права депутата работать на профессиональной основе недопустимо. Председатель Народного Собрания, его заместители, председатели постоянных комиссий и их заместители осуществляют свои полномочия на постоянной профессиональной основе.

А депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной профессиональной основе, обязаны сложить свои полномочия по прежнему месту работы на срок осуществления полномочий депутата.

Я позволил себе так подробно и дотошно привести положения и требования закона, дабы все наглядно увидели какие нарушения законов преднамеренно, осознанно совершены депутатами Народного Собрания Гагаузии в течение своих первых четырех месяцев работы. Поскольку любые решения принимаемые депутатами Народного Собрания Гагаузии в нарушение своих полномочий и предписанных в законе процедур априори являются и признаются незаконными и не имеют юридической силы, то есть не подлежат исполнению.

Поэтому, следует подчеркнуть, что, с одной стороны, любые решения принимаемые депутатами по законопроектам, включенным в повестку дня очередных пленарных заседаний, в нарушение вышеуказанных норм закона, при утверждении повестки дня на сессии, являются неправомерными и не подлежат исполнению.

А с другой стороны, положения, предписанные в законе, подлежат безусловному исполнению, а не обсуждению. А потому, депутаты Народного Собрания обязаны были на прошедшей очередной сессии 14 апреля 2017 года безоговорочно утвердить в штатном расписании требование закона о том, что Председатель НСГ и три его заместителя, а также 9 Председателей постоянных комиссий и их заместители, а всего 22 депутата обязаны работать на постоянной освобожденной основе. Вместо этого, они, словно мошенники-торгаши на базаре стали рассуждать: эта норма закона нас устраивает на данный момент - мы его выполним, а другая нас не устраивает, поэтому мы об него вытрем ноги и выбросим…

Позвольте, а как, тогда глядя на это беззаконие, на этот абсурд и цирк должны поступать рядовые граждане?!

И последнее. Депутаты Народного Собрания Гагаузии определились, что на следующем пленарном заседании они заслушают отчеты Наблюдательного Совета ОК ГРТ и Центральной избирательной комиссии Гагаузии по прошедшим выборам. С одной стороны - это нормальное явление, учитывая, что законом определено, что данные органы обязаны представлять отчеты Народному Собранию Гагаузии.

Но судя по тональности выступлений и настрою некоторых депутатов, ими уже назначены «виновные и козлы отпущения». Косвенно об этом, по мимо прочего, свидетельствуют и публикации в информационных ресурсах движения «Новая Гагаузия» и высказывания идеолога данного движения г-на Василия Нейковчена о том, что следует незамедлительно отправить в отставку Центральную избирательную комиссию Гагаузии и Наблюдательный совет ОК ГРТ.

Хочу напомнить уважаемым депутатам, что данные структуры являются независимыми органами и не подконтрольны ни Народному Собранию, ни Исполкому Гагаузии.

Процедура отправки в отставку этих органов не входит в компетенцию Народного Собрания и Исполкома Гагаузии. На то они и независимые органы. Так, закон АТО Гагаузия «О телерадиовещании» № 66 от 01 марта 2016 года определяет, что:

- высшим руководящим органом управления Компанией является Наблюдательный совет, который является вышестоящим органом по отношению к Компании;

- Наблюдательный совет - самостоятельный автономный орган – представитель общества, являющийся высшим коллегиальным органом Компании, осуществляющим надзор и контроль за деятельностью Компании, принимает независимые и окончательные решения по деятельности Компании и выполняет задачи и функции согласно компетенции, установленной настоящим законом.

Статья 37 указанного закона определяет исчерпывающий перечень отставки членов Наблюдательного Совета и в нем не прописана возможность Народного Собрания Гагаузии отправлять в отставку членов Наблюдательного Совета по одному или оптом. И на этом точка.

Часть (6) статьи 42 вышеуказанного закона определяет единственный вид представления ежегодного отчета Наблюдательного Совета ОК ГРТ Народному Собранию Гагаузии – это об исполнении бюджета. Отчет представляется «вместе с годовым отчётом о деятельности Компании и отчётами о деятельности Исполнительного директора Компании, его заместителей и главного инженера Компании, и подлежит опубликованию в Официальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON». И на этом также точка.

Что касается отчета Центральной избирательной комиссии Гагаузии перед Народным Собранием Гагаузии. Статья 16 Избирательного Кодекса Гагаузии определяет, что Центральная избирательная комиссия Гагаузии является постоянно действующим государственным органом АТО Гагаузия и юридическим лицом, имеет свой бюджет, банковский счет и печать с изображением герба Гагаузии, руководствующейся в своей деятельности: Конституцией Республики Молдова, Уложением Гагаузии (Гагауз Ери), законом Республики Молдова «Об особом правом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Избирательным Кодексом Гагаузии и утвержденным данной комиссией Регламентом.

Избирательный Кодекс Гагаузии определяет только одну возможность отчета данного органа перед депутатами Народного Собрания Гагаузии.

Пункт к) статья 26 указанного закона определяет, что к специальным функциям Центральной избирательной комиссии Гагаузии на избирательный период относится подведение итогов выборов по АТО Гагаузия в целом и представление Народному Собранию Гагаузии отчета о результатах их проведения.

Статьей 21 Избирательного Кодекса Гагаузии определен исчерпывающий перечень случаев прекращения полномочий члена Центральной избирательной комиссии Гагаузии. В нем не прописана возможность и право Народного Собрания Гагаузии отправки в отставку Центральную избирательную комиссию Гагаузии или прекращение его полномочий. В законе четко определено, что в случаях, определенных статьями 20 и 21 Избирательного Кодекса Гагаузии член Центральной избирательной комиссии Гагаузии отстраняется от должности назначившим его органом через судебную инстанцию (Апелляционную палату Комрат). Материалы об отстранении от должности представляются в Апелляционную палату Комрат органами, предложившими соответствующих лиц в состав Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Как известно, Избирательным Кодексом Гагаузии определено, что Центральная избирательная комиссия Гагаузии состоит из девяти членов, из которых три кандидатуры выдвигаются Народным Собранием Гагаузии, три кандидатуры предлагаются Главой Гагаузии и Исполнительным Комитетом Гагаузии и три кандидатуры предлагаются судебными органами.

Поэтому хотелось бы обратиться ко всем: представителям депутатского корпуса, идеологам разных мастей и подвизающимся около них, чтобы прекратили нагнетать страсти и вводить людей в заблуждение… Пора всем вернуться в рамки правового поля и работать на благо и укрепление Гагаузии. Нас и так мало. Многие представители нашего малочисленного народа покинули свои родные края в поисках лучшей доли. Поэтому, - давайте сплотимся во имя сохранения и укрепления статуса Гагаузии и улучшения благосостояния нашего народа.

Не хотелось бы, чтобы наш народ постигла участь, высказанная в цитате одного из политологов: «Общество, в котором не существует понятия Совести и Чести, идёт вразнос и самоуничтожается. Что бы бесплатно, за счёт противника и руками самого же противника его уничтожить – ампутируйте ему совесть и честь. И всё! Сидите и наблюдайте, как агонизирующий народ самоуничтожается. Потом подонков пустите во власть, дураков усадите перед телевизором, и грабьте страну сколько угодно. Оставляйте рабам столько, сколько им нужно, чтоб не умереть с голоду, иначе случится революция».

Иван Бургуджи,

Комрат, АТО Гагаузия, Республика Молдова

22 апреля 2017 года.