В Москве состоится дипломатический форум
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Сегодня, 14:46
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По информации ИА "ТИРАС", 25 мая в Москве состоится международный дипломатический форум посвященный новым формам сотрудничества в экономической и социальной сферах. Полное название мероприятия: «Социально-экономические основы международных отношений: вызовы и пути развития». Его организаторами выступили Фонд развития современной дипломатии при поддержке Россотрудничества.
Мероприятие будет проходить в формате пленарного заседания с последующей работой в секциях и дискуссионных группах. На сегодня согласие принять участие в работе форума дали представители 20 стран.
Как отметил в своем комментарии глава Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян: "Наше мероприятие нацелено на выстраивание прямого диалога между бизнес элитами и социальными сообществами различных стран. Мы ищем и находим пути международного сотрудничества направленного на повышение безопасности и благосостояния граждан".
22 Апреля 2017 / Суббота / 18 27
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