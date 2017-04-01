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В Москве состоится дипломатический форум

В Москве состоится дипломатический форум

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Сегодня, 14:46
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По информации ИА "ТИРАС", 25 мая в Москве состоится международный дипломатический форум посвященный новым формам сотрудничества в экономической и социальной сферах. Полное название мероприятия: «Социально-экономические основы международных отношений: вызовы и пути развития». Его организаторами выступили Фонд развития современной дипломатии при поддержке Россотрудничества.
 
Мероприятие будет проходить в формате пленарного заседания с последующей работой в секциях и дискуссионных группах. На сегодня согласие принять участие в работе форума дали представители 20 стран. 

Как отметил в своем комментарии глава Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян: "Наше мероприятие нацелено на выстраивание прямого диалога между бизнес элитами и социальными сообществами различных стран. Мы ищем и находим пути международного сотрудничества направленного на повышение безопасности и благосостояния граждан".

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