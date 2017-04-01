Астролог: сегодня День Медведя - символ колоссальной энергии --- // Сегодня, 17:21 // 0

Сегодня День Медведя - символ колоссальной энергии, считает известный астролог Светлана Дидушок. По ее мнению нас ждет мощная, но не агрессивная энергия. Ее можно использовать в конструктивном русле.

03.04 20 апреля – 03.39. 21 апреля 2017 года24-й лунный деньЛуна в в Водолее1-й солнечный день c 5.54Солнце в ТельцеРетроградный Меркурий 10 апреля-03 маяСегодня день Медведя - это символ колосальной энергии, невероятной примитивной силы, непредсказуемости и ярости, с одной стороны, и материнской любви, неуклюжести и лени, с другой. К.Г. Юнг считает, что медведь символизирует темные силы подсознания.Медведь- это один из символов язычества и считается тотемным животным многих народов мира, так у некоторых – это родовая фигура, у других - символ силы и целительства, у третьих – символ связи между небом и землей. Он использовался в ритуалах шаманов и конечно же в обрядах инициации мужчин. Это одно из животных связананных с ликантропией – оборотничеством.Созвездия Большой и Малой Медведиц — символы северного неба, а еще медведя ассаоциируют с Луной. В геральдике медведь означает тоже чтои лев : смелость, мужество, величие.Так что не все так просто с сегодняшним днем, но в целом он должен пройти спокойно. Вам будет предоставлена сила, которую лучше использовать во благо и созидание. Энергетика дня мощная, но не такая агрессивная как вчера. Если вы достаотчно продвинулись в духовном плане, возможно именно сегодня вам придет осознание своей миссии.Будьте внимательны и следите за знаками из вне и изучайте окружающую информацию.Зарождающийся поток солнечной энергии пробудит творчество и даст возможность быть креативным любом проявлении, не сдерживайте себя. Полагаю, что картины родившиейся в этот день будут обладать большой энергетической мощью.Эмоциональное влияние:Это достаточно мягкий день. Видимо за вчера был достаточный выброс эмоций, а потому люди будут более спокойные сегодня. Так что можно расслабиться и не ждать подвоха и провокаций из вне. Но массовые сборища и шумные компании, я бы советовала все же избегать. Сегодня лучше провести день спокойно, сходить в кино, встретиться с друзьями, послушать музыку. Наслаждайтесь жизнью!Физическое влияние:День активной физической нагрузки, выбирайте на свое усмотрение как израходовать силу дня, чтобы она не застоялась и не забродила. Тренажерный зал, Йога, цигун, плавание, лишь бы не лень и безделие – это сегодня крайне противопоказано.И рассчитывайте свои силы. Если сегодня вы чувствуете слабость, то не стоит себя напрягать, а лучше отдохните и обратите внимание на свое энерго- эмоциональное состояние и подумайте, где ваше слабое место.Энергетическое влияние:Этот день не простой и имеет очень мощную энергетику, когда идет пробуждение и трансформация мужской энергии. Ранее этот день был связан с фаллическими культами.Древние египтяне именно в этот день начинали закладку для строительства новой пирамиды. Так что если у вас намечается строительство, имейте ввиду эту информацию.Эзотерическое влияние:День духовного роста и работы над собой. Хороший период для энергетических практик, обучения и получения знаний. Приветствуются очистительные практики.В давние времена в этот день практиковали общение со стихиями и силами природы, с языческими богами. Сегодня внимательно следите за знаками природы и пространства.Как уже говорилось Медведь - символ язычества, а медведь с ошейником — символ усмиренного христианством язычества. Так в христианской и исламской традициях он представляется как темная, жестокая, похотливая, жадная и мстительная сила – это вероятнее касается и язычества в том числе.Здоровье:Сегодня можно в полной мере наслаждаться едой, она достаточно быстро перевариться а вот жидкости лучше много не пить. Укрепляйте иммунитет, пейте витаминные напитки. Алкоголь и табак крайне нежелательны.Сегодня наиболее уязвимы органы воспроизведения и половые органы, и заболевание репродуктивной системы- признак того, что вы неправильно расходуете энергию, используете ее для негативных дел. Делайте выводы.Не рекомендуются хирургическое вмешательство. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологуЛичная сфера и сексуальное влияние:Царит теплая домашняя атмосфера. Романтический вечер будет прекрасным окончанием дня. Идеальное время для налаживания семейных отношений, теплой дружеской беседы и объятий. Будьте искренни в своих проявлениях любви и нежности. Сегодня отличный день для флирта и секса, но только без злоупотребления.Женщинам советую заняться трансформацией своей мужской энергии, займитесь женскими практиками.Деловая сфера:Не стоит начинать новых дел и проектов, работайте и завершаейте начатое. Помните, что любое даление и манипуляция сознанием другого вам не пройдет даром, особенно сегодня. Неблагоприятный период смены работы, подписания контрактов и важных документов. Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто.Энергетика: пассивСчастливое число: 1 и 6Стихия: МеталлГармоничные цвета: желтый, золотой, янтарный, лимонный, шафранный и охра.Благоприятные камни: черная яшма, воздушный обсидиан, малахит, голубой нефрит, гранатЧасть тела: голень, нервная система и вены, органы воспроизведения и половые органы.Символ лунного дня: Медведь, Утес, ГораСимвол солнечного дня: Творец