Климатическая катастрофа в Приднестровье уничтожила будущий урожай абрикос --- // Сегодня, 17:06 // 0

Произошедшая в ночь с 19 на 20 апреля климатическая катастрофа в Приднестровье поставила крест на урожае ряда фруктовых культур. В частности уничтожены цветы абрикос, ранней вишни и черешни. нанесен ущерб персику.

Это связано с тем, что произошло аномальное для апреля похолодание с выпадением снега. Деревья, кустарники и поля теперь засыпаны им, а дети возобновили игры в "снежки". По мнению специалистов агросектора такой сюрприз существенно понизит показатели урожайности 2017г.