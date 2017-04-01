Климатическая катастрофа в Приднестровье уничтожила будущий урожай абрикос
---
//
Сегодня, 17:06
//
0
Произошедшая в ночь с 19 на 20 апреля климатическая катастрофа в Приднестровье поставила крест на урожае ряда фруктовых культур. В частности уничтожены цветы абрикос, ранней вишни и черешни. нанесен ущерб персику.
Это связано с тем, что произошло аномальное для апреля похолодание с выпадением снега. Деревья, кустарники и поля теперь засыпаны им, а дети возобновили игры в "снежки". По мнению специалистов агросектора такой сюрприз существенно понизит показатели урожайности 2017г.
20 Апреля 2017 / Четверг / 23 07
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Денис Байгужин начинает политическую карьеру
---|396
- В Северной Корее отмечают "День Солнца"
---|333
- Психология цвета
|275
- Дмитрий Соин: омоложение организма возможно
---|230
- Паук плетет сети и сегодня остерегайтесь самообмана, искушений и влиянию извне
|185
- Сегодня мистический день, небеса посылают знаки и прозрение
|178
- Сосновые шишки излечат инсульт
|159
- Астролог предупреждает: наступили критические сутки. Без эмоций!
---|147
- Европейский институт JUSTO выпустил первых специалистов политтехнологов
---|137
- Сегодня день проявления мудрости, альтруизма и открытия тайн
|118