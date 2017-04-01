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Климатическая катастрофа в Приднестровье уничтожила будущий урожай абрикос

Климатическая катастрофа в Приднестровье уничтожила будущий урожай абрикос

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Сегодня, 17:06
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Произошедшая в ночь с 19 на 20 апреля климатическая катастрофа в Приднестровье поставила крест на урожае ряда фруктовых культур. В частности уничтожены цветы абрикос, ранней вишни и черешни. нанесен ущерб персику.
 
Это связано с тем, что произошло аномальное для апреля похолодание с выпадением снега. Деревья, кустарники и поля теперь засыпаны им, а дети возобновили игры в "снежки". По мнению специалистов агросектора такой сюрприз существенно понизит показатели урожайности 2017г.

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