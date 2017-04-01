США дают течь - первые крысы уже покидают американский корабль
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Сегодня, 15:37
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Первые крысы уже покидают давший серьезную течь американский корабль, такую точку зрения высказали аналитики канала "ANNA NEWS". При этом Трамп еще не раз стукнет кулаком по столу и нажмет на пусковые кнопки "Томагавков", подчеркнул ректор европейского института JUSTO Дмитрий Соин.
"Расслабляться нельзя. США будут атаковать на всех направлениях. Ситуацию переломит только уверенное международное лидерство России. Если этого не случится, то "Вашингтонский обком" безжалостно уничтожит всех своих оппонентов. Тогда мир окончательно станет однополярным", особо отметил политический аналитик.
20 Апреля 2017 / Четверг / 23 06
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