Астролог предупреждает: наступили критические сутки. Без эмоций! --- // Сегодня, 18:18 // 0

По мнению авторитетной астро-дивы Светланы Дидушок мир вошел в опасные звездно-планетарные сутки. Возникли угрозы психике, здоровью и бизнесу людей. Но все преодолимо если следовать рекомендациям астролога. Предлагаем вниманию рекомендации Светланы Дидушок:





19 апреля – 03.04. 20 апреля 2017 года.

23-й лунный день и 3/4 в 13.51 19 апреля Луна в Козероге,

в Водолее с 13.51 19.04. Луна без курса 12.58.-13.50.

19.04 30-й солнечный день с 5.56 Солнце в Овне.

Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая

Сегодня критический день – начало четвертой четверти лунного цикла, когда энергия меняет свое направление и является днем Крокодила, который символизирует прохождения смерти и рождения для нового. Он как будто заглатывает Луну, которая совсем скоро первратиться в тонкий серп, а нас ждут тяжелые дни Гекаты.

На Востоке крокодил порой выглядит, как огромное морское чудовище- образ хаоса или дракон, олицетворяющий зло. А в Древнем Египте, c одной стороны, он был воплощением злобы и коварства, а с другой – силы и мудрости. Друзья, выбирайте сами какого крокодила в себе вы будете кормить. Одновременно символ Крокодила – это исполнение Божья кары, он повелитель вод и земли, он может сожрать вас с молниеносной скоростью, а того кто вынырнет из преисподней пасти бессознательного ждет награда и возрождение.

Возможно из подсознания полезет страх, необосновонная тревога, беспокойство, но тот кто предупрежден- вооружен, я надеюсь, что вы справитесь со всеми сознательными и бессознательными невзгодами дня. Будьте сегодня крайне осторожны. В этот день увеличивается количество преступлений. Ключ дня – плывите, как крокодил по течению, и за своей внешней активностью, сохраняйте спокойствие, медитативно созерцая мир. Эмоциональное влияние: Может быть напряженное, взвинченное эмоциональное состояние, страх и тревога, неуравновешенность. Не ведитесь на авантюры и эмоциональные провокации из вне, чтобы и вовсе не ослабить свой организм. И не вздумайте кому либо мстить, а иначе получите сполна, лучшим способом будет отпускание и прощение.

И если возможно, сегодня ограничьте свое окружение к минимуму. Советую быть в наблюдении и обратиться сегодняшним практикам ниже. Физическое влияние: Организм ослаблен и лучше в удовольствие заняться практикой йоги, цигун или суставной гимнастикой. Приветствуется все медленное и планое, а главное чтобы вам нравилось и именно это будет отличным для укрепления позвоночника и улучшения настроения. Совершите медленную, успокоительную прогулку на природе, у воды или в парке. Сегодня травмоопасный день, берегите себя. Никакой активности и перенапряжения. Неблагоприятны работы по дому. Энергетическое влияние: Энергия дня тяжелая, животная и агрессивная. Энергетика организма близится к уменьшению, и увеличиваются «приступы энергетических вампиризма» потому не вздумайте сливать ее на споры и не ввязывайтесь в конфликты, даже если кто то открыто лезет наражен.

Сохраняйте выдержку и спокойствие. Уделите особое внимание своему энегетическому балансу, внутреннему состоянию, вибрациям тела и ума. Эзотерическое влияние: Это день для духовной практики, когда вы можете обрести мудрость и осознание мира. Приветствуются практики созерцания, омоложения и очищения будут как никогда кстати. Медитации, молитвы, мантры, суры – выбирайте сами, что ближе на сегодняшний день. Особенно хороша сегодня практика внутренней улыбки. Проведите очистительные ритуалы квартиры, дома, помещения при помощи воды и огня. В Индии и странах Азии можно встретить изображение макары - крокодила с телом рыбы, что символизирует конфликт стихий земли и воды.

В Африке крокодил- символ возрождения и непосредственный участник в инициации мужчин. Здоровье: Желательно воздержаться от животной пищи, тонизирующих напитков, и тем более откажитесь на сегодня от алкоголя и курения. Никаких посиделок и застолий. Хорошо поститься. Хорошо пить витаминизированные напитки и травяные чаи. Укрепляйте иммунитет!!! Не рекомендуются хирургическое вмешательство. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу. Личная сфера и сексуальное влияние: Будьте внимательны к близким, сглаживайте конфликтные углы и дышите спокойно. Избегайте сегодня шумных компаний, сборищ и торжеств. Воздержитесь сегодня от секса! Нежелательный период для начала романтических отношений и вступления в брак.

Деловая сфера: Это худший день для бизнес- активности. Спокойно сосредоточьтесь на индивидуальной работ, но не сидите целый день за рабочим столом или компьютером, сегодня особенно важна внешняя активность, внутреннее спокойствие и смена фаз деятельности. Периодически делайте перерывы и уединяйтесь на созерцание, сегодня хорошо почаще менять обстановку. Не начинайте новых дел и проектов. Это период анализа и завершения предыдущей работы.

Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто и предметов роскоши. Энергетика: актив Счастливое число: 3 и 5 Стихия: Земля. Огонь Гармоничные цвета: оранжевый, каштановый, шоколадный и коричневый. Благоприятные камни: раухтопаз, черный нефрит, крокодилит, сардерзолотой авантюрин. Часть тела: позвоночник, костная ткань, голень, нервная система и вены, женские органы и яичники. Символ лунного дня: Крокодил, Макара – полурыба-полукрокодил Символ солнечного дня: Святой дух.