/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Европейский институт JUSTO выпустил первых специалистов политтехнологов

Европейский институт JUSTO выпустил первых специалистов политтехнологов

---
//
Сегодня, 01:37
//
29
По информации ИА "ТИРАС", Европейский институт JUSTO завершил обучение первых групп слушателей курса политтехнологов и кандидатов в депутаты всех уровней. Как отметил ректор ВУЗа, кандидат социологических наук Дмитрий Соин: "Для нас это важная веха становления в качестве центра генерирующего новейшие политические технологии. В числе наших выпускников молодые политики разных идеологических взглядов, но при этом объединенные идеями динамичного развития российского общества, государства и патриотизма. Все слушатели получили качественные знания и сертификаты. Теперь будущие кандидаты в депутаты великолепно разбираются в основах политического пространства, а сотрудники избирательных штабов могут решить все стоящие перед ними электоральные задачи. Мы привлекаем лучших специалистов и уникальные технологии. Наши усилия направлены на укрепление политического поля и стабильности России. В апреле нами были сделаны три выпуска и мы готовим новый набор по курсу политтехнологов и курсу кандидатов в депутаты", подчеркнул Дмитрий Соин.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: политтехнологии против политологии
Дмитрий Соин: политтехнологии против политологии
Дмитрий Соин: Молодежь России наращивает политическую активность
Дмитрий Соин: Молодежь России наращивает политическую активность
Дмитрий Соин: мы подготовим высококлассных политтехнологов
Дмитрий Соин: мы подготовим высококлассных политтехнологов
comments powered by HyperComments
19 Апреля 2017 / Среда / 10 09
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru