Европейский институт JUSTO выпустил первых специалистов политтехнологов --- // Сегодня, 01:37 // 29

По информации ИА "ТИРАС", Европейский институт JUSTO завершил обучение первых групп слушателей курса политтехнологов и кандидатов в депутаты всех уровней. Как отметил ректор ВУЗа, кандидат социологических наук Дмитрий Соин: "Для нас это важная веха становления в качестве центра генерирующего новейшие политические технологии. В числе наших выпускников молодые политики разных идеологических взглядов, но при этом объединенные идеями динамичного развития российского общества, государства и патриотизма. Все слушатели получили качественные знания и сертификаты. Теперь будущие кандидаты в депутаты великолепно разбираются в основах политического пространства, а сотрудники избирательных штабов могут решить все стоящие перед ними электоральные задачи. Мы привлекаем лучших специалистов и уникальные технологии. Наши усилия направлены на укрепление политического поля и стабильности России. В апреле нами были сделаны три выпуска и мы готовим новый набор по курсу политтехнологов и курсу кандидатов в депутаты", подчеркнул Дмитрий Соин.