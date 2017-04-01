Денис Байгужин начинает политическую карьеру
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Сегодня, 16:47
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В ходе занятий отрабатывалась работа всех структур избирательного штаба, конкретные действия в процессе выборов, пиар технологии и полевая работа. По сути была создана рабочая модель позволяющая выиграть электоральную кампанию на любой площадке.
Отдельные блоки обучения были посвящены Денису Байгужену, как потенциальному кандидату в депутаты. Были отработаны темы политического имиджа, политической риторики и позиционирования. При этом принималось во внимание то, что у Дениса Байгужина уже есть сформированный творческий имидж женского коуча и специалиста по успешным бракам.
Как профессионал своего дела Дмитрий Соин сочетал теоретико-методологические и практические сегменты обучения. В процесс были включены полевые модули и имитаторы политических ситуаций. Сам Дмитрий Соин отметил, что: "Курсы политтехнологов и молодых депутатов становятся все более востребованы в Москве и России в целом по мере приближения осенней избирательной кампании. Наш институт предлагает высококачественный продукт, который гарантирует успех на выборах. Поэтому именно к нам обращаются люди формата Дениса Байгужина, которые ориентированы на победный результат".
Со своей стороны Денис Байгужин подчеркнул: "В ходе короткого, но емкого обучения я получил все необходимое для старта своей политической карьеры. Выборы муниципального депутата - это моя разминка перед гораздо более высокими политическими горизонтами. Чтобы штурмовать политические вершины нужны новые знания. Поэтому я и моя команда продолжим сотрудничество с Дмитрием Соиным и Европейским институтом JUSTO".
Со своей стороны Денис Байгужин подчеркнул: "В ходе короткого, но емкого обучения я получил все необходимое для старта своей политической карьеры. Выборы муниципального депутата - это моя разминка перед гораздо более высокими политическими горизонтами. Чтобы штурмовать политические вершины нужны новые знания. Поэтому я и моя команда продолжим сотрудничество с Дмитрием Соиным и Европейским институтом JUSTO".
16 Апреля 2017 / Воскресенье / 17 55
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