Денис Байгужин начинает политическую карьеру --- // Сегодня, 16:47 // 0

По информации ИА "ТИРАС", известный женский коуч Денис Байгужин принял решение начать политическую карьеру. Для этого он и его команда прошли курс лидерской и полит-технологической подготовки в Европейском институте JUSTO. Занятия вел ректор ВУЗа, специалист по политическим и избирательным технологиям, кандидат социологических наук Дмитрий Соин.



В ходе занятий отрабатывалась работа всех структур избирательного штаба, конкретные действия в процессе выборов, пиар технологии и полевая работа. По сути была создана рабочая модель позволяющая выиграть электоральную кампанию на любой площадке.





Отдельные блоки обучения были посвящены Денису Байгужену, как потенциальному кандидату в депутаты. Были отработаны темы политического имиджа, политической риторики и позиционирования. При этом принималось во внимание то, что у Дениса Байгужина уже есть сформированный творческий имидж женского коуча и специалиста по успешным бракам.

Как профессионал своего дела Дмитрий Соин сочетал теоретико-методологические и практические сегменты обучения. В процесс были включены полевые модули и имитаторы политических ситуаций. Сам Дмитрий Соин отметил, что: "Курсы политтехнологов и молодых депутатов становятся все более востребованы в Москве и России в целом по мере приближения осенней избирательной кампании. Наш институт предлагает высококачественный продукт, который гарантирует успех на выборах. Поэтому именно к нам обращаются люди формата Дениса Байгужина, которые ориентированы на победный результат".



Со своей стороны Денис Байгужин подчеркнул: "В ходе короткого, но емкого обучения я получил все необходимое для старта своей политической карьеры. Выборы муниципального депутата - это моя разминка перед гораздо более высокими политическими горизонтами. Чтобы штурмовать политические вершины нужны новые знания. Поэтому я и моя команда продолжим сотрудничество с Дмитрием Соиным и Европейским институтом JUSTO".







