Дмитрий Соин: омоложение организма возможно --- // Сегодня, 01:22 // 0

Омоложение организма возможно, считает ректор Европейского института JUSTO, основатель Центра "Новая Доктрина" и лаборатории активного долголетия "Амарант", Дмитрий Соин. Для этого существует авторская методика состоящая из очистительных процедур, детоксикации, специальных упражнений и энергетических практик. В случае длительного применения этой методики старение человека существенно тормозится, а иногда происходит и обратный отсчет времени.

Более подробную информацию по этому поводу ученый предложил послушать в формате видеозаписи. Предлагаем вашему вниманию ее полную версию: