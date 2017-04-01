Дмитрий Соин: омоложение организма возможно
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Омоложение организма возможно, считает ректор Европейского института JUSTO, основатель Центра "Новая Доктрина" и лаборатории активного долголетия "Амарант", Дмитрий Соин. Для этого существует авторская методика состоящая из очистительных процедур, детоксикации, специальных упражнений и энергетических практик. В случае длительного применения этой методики старение человека существенно тормозится, а иногда происходит и обратный отсчет времени.
Более подробную информацию по этому поводу ученый предложил послушать в формате видеозаписи. Предлагаем вашему вниманию ее полную версию:
15 Апреля 2017 / Суббота / 11 38
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