Астролог: нас накрыл ретроградный Меркурий --- // Сегодня, 12:21 // 0

По мнению профессионального астролога Светланы Дидушок, Земля вошла в полосу ретроградного Меркурия, что серьезно скажется на жизни и планах миллионов людей. Предлагаем вниманию ее прогноз на ближайшие три недели.





Ретроградный Меркурий будет доминировать с 10 апреля по 3 мая 2017г. Это связано с тем, что примерно три раза в год планета Меркурий делает ретро движение сроком около трех недель. Меркурий связан с передачей информации, мышлением и комуникациями. Период его ретроградности, который начался сегодня -10 апреля, будет чувствительным для всех людей, особенно у которых он сильно проявлен натальной карте.Чаще это проявиться в общении, будет казаться, что вы говорите на разных языках. Постарайтесь быть внимательным и отслеживать свои слова и эмоции. Страдает вся сфера коммуникации, а также проблемы со связью, техникой и транспортом. Будьте осторожны и внимательны на дорогах и за рулем! Возникнут сложности с новыми проектами, а потому начинайте новых и важных дел в этот период. Советую не подписывать важных документов, не заключать крупных контрактов. Деловые поездки и командировки не принесут ожидаемого результата. Нежелательный период для смены деятельности, перехода на новую должность, поиск новой работы.Неблагоприятными будут покупки техники, автомобилей и недвижимости. Ретроградный Меркурий дает прекрасную возможность завершить начатые дела и проекты, подвести итоги и сделать выводы на будущее. А вот если у вас в натале Меркурий ретроградный, то на вас этот период для вас будет продуктивным и благоприятным: «Вы успешно объедите все пробки на дороге, когда другие будут стоять!» Очень вас прошу берегите себя и будьте внимательны к проявлениям других, они точно также подвержены сейчас влиянию ретродвижению Меркурия.