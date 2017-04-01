Лидер украинского СПАСА Эдуард Коваленко избит военными
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"Вечером 08.04.17 года, около 21:00 часов. На главу партии СПАС, Эдуарда Коваленко было совершено покушение. Служащие Вооружённых Сил Украины, возле дома в Геническе, напали с криками: "тебя нужно убить сепар!". С кастетом, но поняв, что таким образом ничего не выйдет, открыли огонь из травматического пистолета. Попав три раза. Вместо того, что бы ВСУ защищали мирное население, они сами нападают, ещё и возле дома. Посмотрим как доблестная полиция, и военная прокуратура разберутся в данном инциденте. Или как всегда снова сгладят вину "героических воинов"?!!! Позор таким воинам ВСУ!".
10 Апреля 2017 / Понедельник / 06 41
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