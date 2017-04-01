Андрей Сафонов: в Европе уничтожают христианскую идентичность --- // Сегодня, 13:17 // 0

По мнению приднестровских экспертов в Европе целенаправленно и методично уничтожают собственную идентичность. В первую очередь это касается христианства, полагает депутат парламента ПМР Андрей Сафонов. В своем комментарии по этому поводу приднестровский аналитик отметил следующее:

Лучшего доказательства деградации и даже дегенерации современного Запада трудно придумать. Отказ от традиционной христианской веры в странах Европы, поддерживаемый на уровне либеральных европейских «верхов» является важнейшей составной частью планомерной деятельности по уничтожению европейской идентичности и патриотического начала в странах Старого Света.



Другая важная часть – это заселение Европы чуждыми ей мигрантами, многие из которых являются настоящими дикарями, не приемлющими цивилизованных норм поведения и просто не понимающими необходимость следования правилам, которые веками складывались в Европе под влиянием опять же христианства.



Всё просто: ведь толпы чужаков не будут питать какой-либо любви к земле, не являющейся им родной. Для них это лишь очередная «территория неверных», которую нужно завоевать для насаждения «истинной веры».

Эта политика подпитывается также из-за океана. Там хотят уничтожить национальный патриотизм народов Европы, чтобы править «биомассой», лишённой исторических и культурных корней в странах проживания. А править хотят транснациональные корпорации и финансовые воротилы, полагающие почему-то, что такая «сборная солянка» будет покорно исполнять их приказания. На деле эти хитрецы однажды сами могут пойти под нож, когда исламисты почувствуют, что Запад стал их добычей…



Смогут ли патриотические силы Европы, опирающиеся на традиционные ценности, всё-таки не допустить гибель своих стран, или же Старый Свет постигнет судьба павшей некогда Византии, место которой заняла Османская империя – покажет время.

Одно несомненно: на фоне этой деградации истинные носители европейских ценностей – это мы, жители Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Ведь даже огромное большинство наших мусульман придерживаются традиционного Ислама, вызывающего не меньшую ненависть воинствующих исламистов, чем Христианство. Ещё в Российской империи веками христиане жили, трудились и воевали бок о бок с мусульманами. В ополчении Минина и Пожарского польских захватчиков крушила конница казанских татар, добровольно вставших под общие знамёна, хотя Казанского ханства уже и не было.



Мы действительно на пороге битвы цивилизаций. Возможно, она уже началась. И, судя по всему, в этой битве судьбу людей будет определять сила, ибо иного языка новоявленные «завоеватели» в силу своего менталитета просто не понимают.