Иван Бургуджи: Кишинев готовит ликвидацию Гагаузии --- // Сегодня, 01:16 // 0

По мнению гагаузского правозащитника и общественного деятеля Ивана Бургуджи власти Молдовы дезинформируют гагаузов о сути избирательной реформы и готовятся к ликвидации гагаузской автономии. По этому поводу им направлен в редакцию ИА "ТИРАС" следующий комментарий:



Нынче в Гагаузии усиленно раздувается информация и раздаются голоса и мифы о том, что переход в Молдове выборов депутатов Парламента на одномандатную систему,- является победой гагаузов.

Не знаю почему, кто и с какой целью распространяет эту явную ложь, но сразу скажу, что это не победа нашего многострадального малочисленного народа, а прямой изощренный иезуитский обман и надувательство нашего народа.

Предложенный вариант одномандатной системы выборов депутатов в Парламент Республики Молдова для Гагаузии априори не приемлем. Он однозначно и объективно не обеспечивает политическое представительство Гагаузии в Парламенте Молдовы, поскольку из него исключена составная часть наших требований для политического представительства Гагаузии, а именно: право вето депутатов, избранных из Гагаузии, по вопросам, касающихся интересов Гагаузии.





Без этого права, большинство молдавских депутатов в парламенте страны, своей массой задавит наших депутатов и от гагаузской автономии останутся одни рожки да ножки и одно надругательство над нашим народом. Уже сейчас от нас скоро останется одно название автономия, без всяких прав и полномочий.

Как ни крути, но, на поверку выходит, что нынешние власти Молдовы, хотят всем доказать, что принятый в 1994 году закон «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» был кошмарной ошибкой. Пар выпущен. Гагаузов разделили: кого-то купили, кого – то запугали, кто-то уехал,- поэтому можно спокойно ликвидировать автономию.

Именно, поэтому, официальный Кишинев всемерно и всеми способами препятствует реализации норм закона об особом правовом статусе Гагаузии. В результате чего, через 23 года, после того, как мы, посредством заключенного политического Договора с руководством Молдовы, согласились на ликвидацию функционирующей независимой Гагаузской Республики, с тем, чтобы самоопределиться в составе Республики Молдова, в качестве политической автономии, куда вошли посредством проведения плебисцита нашего народа, фактически имеем автономию без самой Автономии.





Именно поэтому, все гагаузское общество однозначно должно отклонить, осудить и не поддерживать указанную инициативу по переходу выборов на одномандатную систему, если не будет заранее предоставлено право Гагаузии, иметь свою квоту политического представительства в Парламенте страны с правом вето по вопросам, касающихся интересов Гагаузии.





Без этого указанная инициатива должна быть однозначно бойкотирована и отклонена всем гагаузским народом и гражданским обществом, а лица, поддерживающие и продвигающие её в Гагаузии, кто бы они ни были, подлежат заклеймению, как противники государственности нашего народа.

В таком виде. Только слуги сатаны и иудушки могут именовать данную инициативу в подобном виде шансом для гагаузского народа.

Иван Бургуджи,

Советник Главы (Башкана) Гагаузии

по правовым вопросам и вопросам сохранения

и укрепления статуса Гагаузии.

07 апреля 2017 года.