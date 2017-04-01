Экономический сектор Приднестровья под угрозой --- // Сегодня, 11:25 // 0

По информации ИА "ТИРАС"

работников МГРЭС (Крупнейшая региональная тепловая электростанция) предупредили о том, что с начала новой недели все сотрудники будут переведены на 3-дневную рабочую неделю с сокращением зарплаты на 40%. Это связано с тем, что Молдова прекратила закупку электроэнергии у предприятия отдав предпочтение поставщикам из Украины. По мнению экономических аналитиков это нанесет тяжелый удар по народно-хозяйственному комплексу ПМР.