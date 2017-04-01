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Экономический сектор Приднестровья под угрозой

Экономический сектор Приднестровья под угрозой

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Сегодня, 11:25
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По информации ИА "ТИРАС"  работников МГРЭС (Крупнейшая региональная тепловая электростанция) предупредили о том, что с начала новой недели все сотрудники будут переведены на 3-дневную рабочую неделю с сокращением зарплаты на 40%. Это связано с тем, что Молдова прекратила закупку электроэнергии у предприятия отдав предпочтение поставщикам из Украины. По мнению экономических аналитиков это нанесет тяжелый удар по народно-хозяйственному комплексу ПМР.

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