Дмитрий Соин: что скрывают от нас в системе образования --- // Сегодня, 19:32 // 0

Причина многих жизненных и карьерных провалов коренится в утвердившейся системе образования, считает ректор Европейского института JUSTO, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин. "Эта система закрывает каналы роста и программирует подростков на деструктив в отношении себя", утверждает педагог с многолетним стажем в высшей школе.