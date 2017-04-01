Дмитрий Соин: что скрывают от нас в системе образования
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Сегодня, 19:32
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Причина многих жизненных и карьерных провалов коренится в утвердившейся системе образования, считает ректор Европейского института JUSTO, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин. "Эта система закрывает каналы роста и программирует подростков на деструктив в отношении себя", утверждает педагог с многолетним стажем в высшей школе.
Дмитрий Соин давно продвигает идею саморазвития человека построенную на получении только полезных для продвижения личности знаний и навыков. Но именно этого по его мнению как раз и нет в школе и ВУЗах. "Там не учат ставить цели, формировать личный имидж, брендироваться и вести эффективные переговоры. Тем более, никому не расскажут про техники влияния на сознание человека, управления его эмоциями и желаниями. Для преодоления имеющегося провала нами на базе Европейского института JUSTO в сотрудничестве с Центром всестороннего развития личности "Новая доктрина" и при участии специалистов лаборатории активного долголетия "Амарант" разработаны уникальные методики обучения за короткий срок всех желающих независимо от пола, возраста и текущего образовательного статуса этим технологиям".
ИА "ТИРАС", предлагает вашему вниманию видеоинтервью Дмитрия Соина, в котором он подробно рассказывает о своем взгляде на эффективное саморазвитие:
ИА "ТИРАС", предлагает вашему вниманию видеоинтервью Дмитрия Соина, в котором он подробно рассказывает о своем взгляде на эффективное саморазвитие:
07 Апреля 2017 / Пятница / 23 55
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