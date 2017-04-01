[thumb=left] В ООН узнали позицию крымских татар --- // Вчера, 21:57 // 47

Весна ставит перед крымско-татарским населением все новые социально-политические задачи. Одна из ключевых добиться признания Крыма российским. Для этого татары готовы обратиться в ООН и предпринять ряд других нетривиальных шагов. Например, провести серию флеш-мобов: "Россия и Крым - единый организм". В контексте этого Общественный Совет Крымскотатарского Народа и движение «Къырым бирлиги» направили петицию в ООН и в которой жестко поставлен вопрос о необходимости признания Крыма частью России на международном уровне.Крымским татарам пришлось объяснить чиновникам ООН, что все действия по воссоединению Крыма с Россией законны и опираются на международные нормы права. Политически это было обосновано тем, что крымские татары не могли мириться с установлением фашистской хунты на Украине. Так же они подчеркнули тот факт, что украинские власти несколько десятилетий осуществляли геноцид татар, ущемляли их по языковому и культурному принципу. И только после воссоединения с Россией все эти проблемы были решены.