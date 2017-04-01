Дмитрий Соин: фактор Шурыгиной в промывке мозгов --- // Сегодня, 00:39 // 32

Ток шоу используют различные "неприличные" приемы для раскрутки своей популярности. В ход идут скандалы, "разоблачения", копание в "грязном белье" и многое другое. Об этом в своем авторском видео-проекте рассуждает ученый-социолог, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.

В данном видео за основу взята ситуация с "феноменом Дианы Шурыгиной". По словам Дмитрия Соина: "Юную девушку использовали для поднятия рейтинга ток шоу господина Малахова. При этом эксплуатировалась психологическая зависимость части зрителей от прослушивания и просматривания "грязных историй", а в случае с Дианой была предложена именно такая.

При правильной постановке и режиссуре программы помноженной на интересную внешность "пострадавшей" состоялась быстротекущая раскрутка неизвестной девушки, которая в считанные дни стала популярным персонажем социальных сетей и СМИ. И если эта история всего лишь подрывает морально-этические основы традиционного российского общества, где не принято выносить на публичное обсуждение факты сексуального насилия, то при определенном стечении обстоятельств точно так же можно "раскрутить" и явно деструктивные персонажи, которые уже реально начнут угрожать социальной стабильности". Предлагаем вниманию видео, подготовленное Дмитрием Соиным:



