Дмитрий Соин: фактор Шурыгиной в промывке мозгов
---
//
Сегодня, 00:39
//
32
Ток шоу используют различные "неприличные" приемы для раскрутки своей популярности. В ход идут скандалы, "разоблачения", копание в "грязном белье" и многое другое. Об этом в своем авторском видео-проекте рассуждает ученый-социолог, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.
В данном видео за основу взята ситуация с "феноменом Дианы Шурыгиной". По словам Дмитрия Соина: "Юную девушку использовали для поднятия рейтинга ток шоу господина Малахова. При этом эксплуатировалась психологическая зависимость части зрителей от прослушивания и просматривания "грязных историй", а в случае с Дианой была предложена именно такая.
При правильной постановке и режиссуре программы помноженной на интересную внешность "пострадавшей" состоялась быстротекущая раскрутка неизвестной девушки, которая в считанные дни стала популярным персонажем социальных сетей и СМИ. И если эта история всего лишь подрывает морально-этические основы традиционного российского общества, где не принято выносить на публичное обсуждение факты сексуального насилия, то при определенном стечении обстоятельств точно так же можно "раскрутить" и явно деструктивные персонажи, которые уже реально начнут угрожать социальной стабильности". Предлагаем вниманию видео, подготовленное Дмитрием Соиным:
04 Апреля 2017 / Вторник / 01 43
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Виталий Журавлев: как урегулировать Приднестровский вопрос
|394
- Талыши поддерживают союз России с Ираном
|373
- Дмитрий Соин: дискриминация лысых на ток-шоу очевидна
|277
- Массовые самоубийства в Азербайджане беспокоят талышей
---|274
- В Приднестровье кончилась валюта
|240
- Молдова торпедирует экономику Приднестровья
|231
- Бургуджи: в Гагаузии нарушают законы и права человека
---|189
- Астролог: 1 апреля день творчества и самопознания
---|184
- Дмитрий Соин: гениальной Матрице 18 лет
---|172
- Отношения России и США становятся еще хуже
---|156