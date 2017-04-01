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Башкан Гагаузии мобилизует ветеранов Гагауз Ери

Башкан Гагаузии мобилизует ветеранов Гагауз Ери

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Сегодня, 00:01
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По информации ИА "ТИРАС" башкан Гагаузии Ирина Влах начинает укреплять свои позиции за счет ветеранов создания Гагауз Ери. В частности должность ее советника по правовым вопросам получил Иван Бургуджи - правозащитник и политик сделавший многое для появления современной гагаузской государственности. 

После консультаций с  единомышленниками Иван Бургуджи дал согласие и приступил к исполнению обязанностей. В своем комментарии по этому поводу он пояснил, что "Критикуя власти всегда надо предлагать что то позитивное, а предлагая - следует помогать реализовывать.

Одним критиканством далеко не уедешь и статус Гагаузии не укрепишь.  Депутаты и Башканы- приходят и уходят, а Гагаузия должна сохраняться  и укрепляться несмотря на происки официального Кишинева.  

 

Нынешнее руководство Молдовы и политическая элита страны до сих пор не осознала, что в составе Молдовы действует политическая автономия, со своими правами и полномочиями, со своим высшим представительным и законодательным органом, своей  исполнительной властью  и т.д., в отличие от остальных административных единиц страны. Теперь мы будем более системно приучать Кишинев к пониманию данного факта. 

 

Я благодарен Ирине Влах за то, что она приглашает к сотрудничеству тех кто в начале 90-х годов отстоял само право гагаузского народа на жизнь. Это подчеркивает преемственность поколений и вселяет надежду на будущее"


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04 Апреля 2017 / Вторник / 01 43
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