Дмитрий Соин: гениальной Матрице 18 лет
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Матрица - фильм на котором выросло поколение свободолюбивых людей, отметил свое 18 летие. По мнению исследователя человеческих возможностей, ученого-социолога Дмитрия Соина творчество братьев Вачовски построено на использовании Ведических и Буддистских текстов. По мнению основателя Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина" и лаборатории активного долголетия "Амарант":
"Это гениальное воплощение идеи иллюзорности современного мира построенное на цитировании ведических и буддистских текстов. Чтобы кто не говорил, но только йога еще тысячелетия назад заявила о том, что мы пребываем в майе - космической иллюзии и переживаем сансару (круговорот перерождений). В этом состоящем из страданий (Будда говорит: рождение — страдание, болезнь — страдание, смерть — страдание. ), несовершенном мире нас удерживают "клеши" или как это преподал Патанджали "омрачения ума". И вот главный посыл Вачовски заключается в том, что только освобождение от материальной иллюзии вернет нам наше истинное Я.
Я рекомендую смотреть Матрицу всем мыслящим людям независимо от возраста. Она дает возможность перезагрузить свой мыслительный компьютер и наконец осознать, что большинство из нас "лишь батарейки" в глобальной системе манипуляции и порабощения сознания. Этого уже достаточно, чтобы начать менять свою жизнь. Сделать в ней ставку на саморазвитие и освобождения от навязанных из вне стереотипов эры потребления. Те кто хотя бы частично реализовал это становятся по настоящими счастливыми и свободными личностями".
Дмитрий Соин в медитативном состоянии.
Дмитрий Соин в медитативном состоянии.
03 Апреля 2017 / Понедельник / 00 48
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