Астролог: 1 апреля день творчества и самопознания
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Сегодня, 12:25
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Символ сегодняшнего дня - Cвященная вещая птица Ивик-Журавль. Поэтому 1 апреля - позитивный день. Его желательно провести спокойно и заняться домашними делами, не перегружая себя заботами.
Это пассивный день и желательно провести его в отдыхе, умиротворении и созерцании. Как говориться без спуска и отдыха в долине, не будет и подъема в горы.
Луна благоволит творчеству. Займитесь искусством. В этот день приходит много информации, отфильтровывайте ее. Полезно заняться учебой, изучением интересуещего вас предмета, исследованиями, наукой.
01 Апреля 2017 / Суббота / 13 18
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