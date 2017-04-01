Астролог: 1 апреля день творчества и самопознания --- // Сегодня, 12:25 // 0

1 апреля - день творчества и самопознания, считает профессиональный астролог Светлана Дидушок. По ее мнению:





Символ сегодняшнего дня - Cвященная вещая птица Ивик-Журавль. Поэтому 1 апреля - позитивный день. Его желательно провести спокойно и заняться домашними делами, не перегружая себя заботами.

Это пассивный день и желательно провести его в отдыхе, умиротворении и созерцании. Как говориться без спуска и отдыха в долине, не будет и подъема в горы.





Луна благоволит творчеству. Займитесь искусством. В этот день приходит много информации, отфильтровывайте ее. Полезно заняться учебой, изучением интересуещего вас предмета, исследованиями, наукой.



