/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Астролог: 1 апреля день творчества и самопознания

Астролог: 1 апреля день творчества и самопознания

---
//
Сегодня, 12:25
//
0
1 апреля - день творчества и самопознания, считает профессиональный астролог Светлана Дидушок. По ее мнению:

 

Символ сегодняшнего дня - Cвященная вещая птица Ивик-Журавль. Поэтому 1 апреля -  позитивный день. Его желательно провести спокойно и заняться домашними делами, не перегружая себя заботами.

 

Это пассивный день и желательно провести его в отдыхе, умиротворении и созерцании. Как говориться без спуска и отдыха в долине, не будет и подъема в горы. 


Луна благоволит творчеству. Займитесь искусством. В этот день приходит много информации, отфильтровывайте ее. Полезно заняться учебой, изучением интересуещего вас предмета, исследованиями, наукой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Астролог: 8 марта - энергетический пик всего месяца!
Астролог: 8 марта - энергетический пик всего месяца!
Астролог: 17 лунный день обещает РАДОСТЬ
Астролог: 17 лунный день обещает РАДОСТЬ
Астрологи советуют магию слова
Астрологи советуют магию слова
comments powered by HyperComments
01 Апреля 2017 / Суббота / 13 18
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru