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Отношения России и США становятся еще хуже

Отношения России и США становятся еще хуже

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Сегодня, 11:00
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Отношения России и США становятся все хуже. Об этом свидетельствуют новые санкционные инициативы американских конгрессменов, отмечает в своем комментарии политический аналитик, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. "Напомню, что прозападные СМИ с удовольствием разместили информацию о внесении в Конгресс США законопроекта сенатора Алекса Муни, в котором предлагается ввести еще более жесткие санкции против России. Формально  "за кибератаки и другие агрессивные действия". Реально - для дальнейшей изоляции России и эскалации международной обстановки. В контексте этого следует ожидать и других антироссийских демаршей. Дружбы с Трампом, несмотря на многочисленные позитивные сигналы из Кремля не получилось. Теперь будут санкции, попытки разрушить российскую экономику и конечно создать внутриполитическую турбулентность. На этом фоне требуется мобилизация всех ресурсов страны. Поэтому Европейский институт JUSTO, понимая, что России именно сегодня необходимы профессионалы в области информационно-психологических и политических технологий открыл эффективные курсы политтехнологов и специалистов в области медийной и сетевой деятельности.  Они будут востребованы как в официальных структурах, так и в партиях, социальных объединениях, а так же в избирательных штабах кандидатов в депутаты", подчеркнул Дмитрий Соин.

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