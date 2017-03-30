Бургуджи: в Гагаузии нарушают законы и права человека --- // Сегодня, 01:58 // 0

По мнению гагаузского правозащитника Ивана Бургуджи в Гагаузии властями Молдовы и их приспешниками из местных чиновников проводится целенаправленная политика унижения и правового беспредела в отношении жителей автономии. По этому поводу ветеран создания гагаузской государственности направил в адрес редакции следующий текст:



Итак, свершилось! В очередной раз судебная инстанция Молдовы, в лице Апелляционной Палаты Комрат, вынесла не юридическое, а политически мотивированное, ангажированное решение по итогам прошедших выборов депутатов Народного Собрания Гагаузии в избирательном округе № 1 мун. Комрат. Это случилось 5 марта 2017 года.

Видимо, господа судьи, будучи политически ангажированными и стараясь скрупулезно исполнить полученные указания из Кишинева, забыли о чести, долге и данной ими присяге, согласно которой они обязались неукоснительно исполнять нормы Конституции и законов страны. Ведь указанные решение эти господа вынесли, произнося высокие слова: «Именем Закона».

29 марта 2017 года Апелляционная Палата Комрат под председательством судьи Колева Г.П. с участием судей Курдова А.И. и Старчук Ш.Т. своим решением, удовлетворил жалобу Виталия Драгоя и:

- аннулировал постановление ЦИК Гагаузии от 06 марта 2017 года о признании повторного голосования второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии от 05 марта 2017 года несостоявшимися из-за принятия в них участия менее одной трети избирателей от числа лиц, включенных в списки для голосования;

- признал состоявшимися и действительными выборы повторного голосования второго тура выборов в НСГ от 05.03.2017 года;

-признал действительным мандат избранного депутата НСГ Драгой Виталия по Комратскому избирательному округу №1.





Тем самым Апелляционная Палата Комрат приняла заведомо незаконное решение по существу, в нарушение норм Конституции страны, Уложения Гагаузии и норм Избирательного Кодекса Гагаузии.





Закон АТО Гагаузия четко предписывает, что Апелляционная Палата Комрат не обладает правом признавать выборы состоявшимися. Согласно статье 60 Избирательного Кодекса Гагаузии Апелляционная Палата Комрат может только подтверждать результаты выборов и признавать мандаты депутатов НСГ и Главы Гагаузии по документам, представленным ЦИКом Гагаузии.

Суд, вынося вышеуказанное решение, преднамеренно превысил свои полномочия и нарушил закон.

Апелляционная Палата Комрат в соответствии с требованиями ст.88 Избирательного Кодекса Гагаузии может признать:

- прошедшие выборы соответствующими закону;

- действительными мандаты избранных депутатов НСГ;

- прошедшие выборы несостоявшимися;

- прошедшие выборы недействительными.

В соответствии с избирательным законодательством Гагаузии в избирательном округе выборы состоявшимися может признать только Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии, а не суд.





Следует отметить тот вопиющий факт, что в нарушение принципов правового государства и норм закона, суд игнорирует нормы выборного законодательства Гагаузии, давая им свою интерпретацию, подгоняемую для выполнения полученного заказа от официального Кишинева и их адептов в Комрате. Которые, в очередной раз, унижая и оскорбляя народ Гагаузии, демонстрируют, что они плюют на народ Гагаузии, на Автономию и её права и полномочия, а также на её законы. Мол, Вы, холопы, принимайте какие хотите законы, а мы сделаем так и то, что желаем и хотим. Иначе как можно расценивать тот факт, что люди, позиционирующие себя судьями правового государства Республики Молдова, так грубо и безбоязненно плюют на нормы Конституции и законов страны и гагаузской Автономии?!

Не дело суда, после прошедших выборов, определять каким образом составлены списки избирателей Гагаузии, на том или ином избирательном округе, тем более, что часть 10 статьи 39 Избирательного Кодекса Гагаузии четко определяет, что «изменения в списках избирателей могут запрашиваться избирателями в Центральной избирательной комиссии Гагаузии или в избирательном бюро не позднее дня, предшествующего дню выборов».

Ни одной жалобы, ни от г-на В.Драгоя, ни от других избирателей по поводу наличия в списках избирателей мертвых, больных и иных душ, не поступило ни в первом туре, ни во втором туре, ни до дня повторного голосования, ни в день повторного голосования. Подобные жалобы поступили только уже в процессе рассмотрения жалобы г-на В.Драгоя в суде.

Суд вообще не высказался по тому факту, что в нарушение части 2 статьи 87 Избирательного Кодекса Гагаузии повторное голосование второго тура прошло с одним кандидатом, хотя закон четко предписывает, что:

- в случае если ни один из кандидатов не набрал в первом туре не менее половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.





Поэтому, коль Высшая Судебная Палата Республики Молдова исключила г-на Д.Константинова из списка кандидатов в депутаты НСГ, то в порядке убывания голосов вторым кандидатом в бюллетени для голосования должна была быть включена г-жа А.Братунова.

Но Апелляционная Палата Комрат рассматривая жалобу г-на В.Драгоя, отказалась принять для рассмотрения и жалобу г-жи А. Братуновой, мотивируя свой отказ тем, что уже начались судебные прения. Хотя суд вправе вернуться к стадии судебного разбирательства на любой стадии рассмотрения дела до вынесения решения по делу.

Следует с горечью сделать неутешительный вывод о том, что судьи Апелляционной Палаты Комрат, выполняя полученный заказ официального Кишинева и его адептов в Комрате, в очередной раз, продемонстрировали, что они воспринимают саму Гагаузию и её законы, как девушку лёгкого поведения, а себя и министерство юстиции страны её сутенерами.

Указанное решение суда также означает, что в будущем в Гагаузии выборы можно не проводить. Суд сам назначит, кого надо и кого укажет официальный Кишинев…





И последнее. Анализируя указанное решение Апелляционной Палаты Комрат, можно обоснованно предположить, что официальный Кишинев в условиях Гагаузии обкатывает новую технологию. Каким образом, при помощи послушных и ручных судей, они в будущем проведут своих депутатов в Парламент на предстоящих выборах в Парламент Молдовы, когда выборы пройдут по одномандатным округам, которые они ныне, так усиленно рекламируют.

Иван Бургуджи, Комрат АТО Гагаузия

30 марта 2017 года.

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