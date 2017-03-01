Иван Бургуджи: вектор Молдовы не определен --- // Сегодня, 13:00 // 0

Ветеран гагаузского национально-освободительного движения, правозащитник Иван Бургуджи удивлен тем, что президент РМ Игорь Додон не включил на референдум вопрос о векторе развития Молдовы. В частности он отметил следующее:

"Президент Молдовы издал Указ о проведении консультативного референдума в стране. Это нормально. Но почему в бюллетень не был включен и пятый вопрос: : о векторе развития Республики Молдова???

А то тут всякие выступают и говорят, что Молдова определилась и выбрала вектор развития-в ЕС... А почему-то все боятся спросить по этому поводу мнения хозяина страны-собственно народа Республики Молдова".