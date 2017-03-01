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Иван Бургуджи: вектор Молдовы не определен

Иван Бургуджи: вектор Молдовы не определен

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Сегодня, 13:00
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Ветеран гагаузского национально-освободительного движения, правозащитник Иван Бургуджи удивлен тем, что президент РМ Игорь Додон не включил на референдум вопрос о векторе развития Молдовы. В частности он отметил следующее:
 
"Президент Молдовы издал Указ о проведении консультативного референдума в стране. Это нормально. Но почему в бюллетень не был включен и пятый вопрос: : о векторе развития Республики Молдова???
А то тут всякие выступают и говорят, что Молдова определилась и выбрала вектор развития-в ЕС... А почему-то все боятся спросить по этому поводу мнения хозяина страны-собственно народа Республики Молдова".

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