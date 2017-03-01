В Приднестровье предлагают разгромить прозападных либералов в СНГ

Выступления Навального и общая активизация прозападных сил в России отрезонировали и в Приднестровье. Некоторые региональные политики призвали сокрушить либерализм любыми способами. В частности депутат парламента ПМР Андрей Сафонов высказал следующую точку зрения:

"На выходные в России прошли выступления, которые оседлали агенты влияния США и ряда европейских стран. Для приднестровцев очень важно, чтобы наш российский союзник оставался могучим и проводящим независимую от Запада внешнюю политику, а заодно укреплял свою экономику.

Распад Советского Союза, в составе которого мы были бы рады находиться ещё тысячу лет, ибо это не давало бы поработить нас всякой националистической сволочи, нанёс всем здравомыслящим людям тяжкую рану. И повторить всё это, только в ещё более тяжкой форме, в форме распада России, в форме её возвращения к статусу марионетки Штатов, как это было при Горбачёве и Ельцине в 90-е, не хочется.



Потому нужно всерьёз отнестись к угрозе «майдана» и задавить его в зародыше, не останавливаясь НИ ПЕРЕД КАКИМИ СРЕДСТВАМИ. ЛЮБЫЕ СРЕДСТВА В ДАННОМ СЛУЧАЕ ОПРАВДАНЫ.

Основные шаги видятся простыми.

Первый. Коррупция есть, и она велика. Значит, нужно бросить на заклание тех чиновников, которые в ней погрязли, а заодно не приносят качеством своей работы никакой пользы стране. Для того, чтобы наказать их пожёстче, что народу понравится, можно «пришить» им как можно более тяжкие статьи, включая политические. Ибо коррупция – это элемент развала, а от развала страны выигрывают кто? Правильно, её враги.



Второй. Отработать социальные лифты, с помощью которых деловые и честолюбивые молодые люди, желающие дорваться до постов и не являющиеся прозападно настроенными врагами России, могли бы взлететь в карьерном плане. Такие ребята могли бы занять место посаженных коррупционеров и просто неспособных работников. Примерно так при Сталине молодые выдвиженцы занимали места вышедших в тираж и превратившихся в балласт «бойцов ленинской гвардии». Сейчас нужно оторвать добросовестных протестующих от западной агентуры.



Третий. Оставшихся сравнительно немногих прозападных либералов нужно просто разгромить и, если они не угомонятся, репрессировать. Не важно, по какой статье. Важно устранить их с арены, как вольных или невольных иностранных агентов. Кем они и являются.

Таким образом, и большинство россиян, которые настроены патриотично, будут довольны, и Президент России укрепит своё положение через устранение некомпетентных чиновников, и чиновные кадры получат свежую молодую кровь.



Пара слов о Белоруссии. Президент Лукашенко твёрдо пресекает всякую попытку «майдана» у себя в Минске. Это правильно. Так должно быть не только в Минске, но и в Москве, и во всех странах, где не хотят, чтобы общество погрузилось в болото анархии и войны. Великая жёсткость в будущем обернётся великим спокойствием".



