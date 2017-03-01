Семен Никулин: современное кино стало продажным
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Сегодня, 13:15
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"Как это, все-таки нелепо и мерзко... Раньше нам показывали кино в котором разведчики большевиков попадая в среду белоэмигрантов непременно переубеждали кого-то из наиболее прогрессивных, ну или, на худой конец, заставляли задуматься и даже застрелиться... Сейчас Первый российский рекламирует мне фильм, в котором большевистский разведчик внедрившись к белоэмигрантам в Польше начал перековываться и, цитирую: "задумался о судьбах...".
Тьфу, тьфу и еще раз тьфу! А сами люди искусства обижаются страшно, когда им ставят на вид главенство конъюнктуры. А роль главного беляка играет этот чудесный актер у которого на лице всегда выражение, заставляющее предположить, что он неожиданно, но уже не впервые обделался... Противненько, блин".
29 Марта 2017 / Среда / 21 14
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