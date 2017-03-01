/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Семен Никулин: современное кино стало продажным

Семен Никулин: современное кино стало продажным

---
//
Сегодня, 13:15
//
7
По мнению ряда экспертов постсоветское кино стало конъюнктурным и "продажным". Такой точки зрения, в частности придерживается кишиневский аналитик Семен Никулин. В частности он считает:

"Как это, все-таки нелепо и мерзко... Раньше нам показывали кино в котором разведчики большевиков попадая в среду белоэмигрантов непременно переубеждали кого-то из наиболее прогрессивных, ну или, на худой конец, заставляли задуматься и даже застрелиться... Сейчас Первый российский рекламирует мне фильм, в котором большевистский разведчик внедрившись к белоэмигрантам в Польше начал перековываться и, цитирую: "задумался о судьбах...".


Тьфу, тьфу и еще раз тьфу! А сами люди искусства обижаются страшно, когда им ставят на вид главенство конъюнктуры. А роль главного беляка играет этот чудесный актер у которого на лице всегда выражение, заставляющее предположить, что он неожиданно, но уже не впервые обделался... Противненько, блин".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сценарий гагаузского референдума возможно писался в посольстве России
Сценарий гагаузского референдума возможно писался в посольстве России
Джонни Депп уйдет из большого кино
Джонни Депп уйдет из большого кино
Известный актер театра и кино Петр Вельяминов скончался на 83-м году жизни
comments powered by HyperComments
29 Марта 2017 / Среда / 21 14
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru