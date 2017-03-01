В Москве обсудили Евразийское пространство --- // Вчера, 23:55 // 9

По информации ИА "ТИРАС" в Москве на площадке РГГУ состоялась научно-практическая конференция посвященная Евразийскому пространству. В своем комментарии по этому поводу ее участник, аналитик Сергей Маркедонов отметил следующее:

Интересно прошел первый день конференции в РГГУ. На нашей сессии по Евразийскому пространству было два украинских доклада: опытный А.Гущин и начинающий В.Шнейдер, наш аспирант (у него была интересная тема по эволюции национального проекта на Украине за четверть века). А. Девятков сделал прекрасный детальный разбор ситуации по Молдове, а Н.Емельянова по Турции (фактор религии и национализма, их переплетение и дополнение, взаимовлияние). И. Баскакова поведала нам про трансформацию конституционного и политического поля в Казахстане, а А. Пивоваренко дал общий анализ тенденций на Балканах.

Мой собственный доклад был посвящен Северному Кавказу, рассматривал эволюцию этнонационалистического и исламистского дискурса, говорил о "многообразии" политического ислама (даже "исламов") в этом регионе от духовных управлений и неофициальных мусульман до джихадистов из ИГ и Эмирата Кавказ. Была масса вопросов. Даже не ожидал от студентов и магистрантов, честно, такой прыти. Мы даже минут на 20 переработали наш регламент. Завтра завершающий день, будет в завершение методологическая дискуссия. Про то, как эффективнее обсуждать "переходы" и как выйти за рамки транзитологического дискурса (для меня это особенно важно при рассмотрении конфликтов, нациестроительстве в новых гос-вах после распада СССР).