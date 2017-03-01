При поддержке Запада "навальные" формируют "небесную сотню"
В России при поддержке Запада, "навальные" формируют предпосылки к появлению "небесной сотни", такую точку зрения высказал немецкий медиа-предприниматель русского происхождения Николас Вернер. По его мнению:
Немецкие СМИ активно распространяют информацию о недовольстве Америки действиями Российской власти по недопущению проведения, вчера несанкционированного митинга на Тверской улице, в Москве! И никто из этих СМИ и пол слова не сказал о том, что для проведения митинга, оппозиции вчера была согласованна другая площадка!
Лично я, за более чем двадцать дет лет жизни в Германии, что-то не припомню даже санкционированных митингов оппозиции у стен рейхстага или канцлерамта (не считая ежегодного шествия профсоюзов и гей парада), а уж про несанкционированные.... При этом все, кто живут в Америке и Западной Европе (тем более во Франции, Германии, Италии, Англии) прекрасно знают как жёстко действует полиция при разгонах несанкционированных митингов.
К стати, вопля этих же СМИ тоже не было слышно, когда чуть больше года назад, в Техасе полиция насмерть расстреляла легковую машину с лидерами оппозиции, так называемого американского Майдана! Одним словом яркий пример западной пропаганды и двойных стандартов!
Я не против митингов и тем более борьбы с коррупцией, но я против революций, хаоса и бардака! Против того, чтобы под самыми благовидными лозунгами всякого рода Навальные собирали толпу, преимущественно состоящую из доверчивых малолеток, чтобы потом в результате спланированных действий присоединившейся к ним специально обученных провокаторов и радикалов, в России появилась своя "небесная сотня"!
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