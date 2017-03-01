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Свинина опасна для мужчин

Свинина опасна для мужчин

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Сегодня, 16:28
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Свинина опасна для мужчин. Особенно если она выращена промышленным способом. Такую точку зрения высказал исследователь возможностей человека, основатель лаборатории активного долголетия "АМАРАНТ", ученый-социолог Дмитрий Соин. По его мнению современный вариант свинины, как правило сильно сдобрен антибиотиками, анаболиками и гармональными препаратами. Плюс по своей природе это мясо провоцирует ожирение и подавляет мужские гармоны.
 
В итоге, мужчина становится рыхлым, вялым, апатичным, сонливым. Он теряет свои природные качества. Мужчин - любителей свинины легко идентифицировать в любом коллективе. В каком то смысле они приобретают формы любимой еды. К тому же крайне опасные последствия возникают от того, что как мы уже указали выше промышленная свинина в полном смысле отравлена химией. Это создает серьезную угрозу здоровью человека. Я уже молчу, что именно мясо свиней особо подвержено различным паразитам. При слабой термической обработке человек реально может заразиться опасными гельминтами.
 
Поэтому я бы рекомендовал беспокоящимся о своем здоровье людям активнее переходить на вегетарианское питание. Либо оставить в рационе животную пищу, но исключить при этом такие виды мяса, как говядина и свинина. Полагаю, что это продлит активную фазу в жизни и станет основанием для продуктивного долголетия".   

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24 Марта 2017 / Пятница / 23 19
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