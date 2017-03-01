В Госдуме Владимиру Мединскому задали вопросы

По информации ИА "ТИРАС", на состоявшейся в Госдуме встрече депутатов парламента с министром культуры России Владимиром Мединским состоялся активный обмен мнениями по актуальным отраслевым вопросам. В ходе диалога депутатом от партии Единая Россия Аленой Аршиновой министру был задан ряд вопросов. Они размещены в социальных сетях. В частности народный избранник спросила следующее:

1. В последнее время большой популярностью пользуется федеральная программа «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Благодаря данному проекту жители удаленных регионов имеют возможность познакомиться с творчеством ведущих столичных театров. Но представить свои лучшие образцы национального искусства на всероссийском уровне могут не все местные театральные учреждения. Гастроли для творческого коллектива – это всегда возможность творческого обмена, новое дыхание и уникальный опыт. Планируется ли наряду с этим запуск проекта или программы по поддержке гастролей региональных театров по аналогии с «Большими гастролями»?





2. Чувашская Республика более 10 лет ежегодно получала поддержку проектов по сохранению библиотечных фондов через ФЦП «Культура России». За эти годы Национальная библиотека Чувашской Республики реализовала 28 проектов. В результате чего стало возможным проведение системной профессиональной деятельности по сохранению библиотечных фондов Чувашии. Созданы региональные центры: по работе с книжными памятниками (2008 год), консервации и реставрации библиотечных фондов (2010 год).

В планах реализации программы ФЦП «Культура России» раньше библиотеки поддерживались по 5 направлениям, а в 2017 году выделены средства только на развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в библиотеках.

Предусматривается ли в 2018 году расширить направления поддержки региональных библиотек?





3. В последние годы значительно снизились федеральные субсидии на комплектование библиотек (к примеру, в 2015 году Чувашской Республике выделено 382,5 тыс. рублей, в 2016 году - 371,0 тыс. рублей, в 2017 году - 351,0 тыс. рублей). Сегодня Интернет является гарантом доступа к электронным информационным ресурсам, частично решает проблему комплектования библиотек. Гарантированное финансирование должно создать нормальные условия для функционирования любой библиотеки независимо от тех или иных региональных особенностей.

Возможно ли принятие на федеральном уровне нормативов по финансированию комплектования общедоступных библиотек и обеспечения качественной связи Интернет?





4. В настоящее время федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, предусмотрено развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в 2016 году Чувашская Республика получила 8,7 млн. рублей, в 2017 году - 9,8 млн. рублей). Несомненно, это существенное подспорье. Вместе с тем, выделяемые средства не в полной мере позволяют удовлетворить потребности в строительстве Домов культуры.

Планируется ли выделение средств на строительство сельских Домов культуры в рамках отраслевой - государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы?

О том какими были ответы ИА "ТИРАС" сообщит в ближайшее время.