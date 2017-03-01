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Дмитрий Соин: политтехнологии против политологии

Дмитрий Соин: политтехнологии против политологии

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Сегодня, 13:24
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Политология и политтехнологии, конечно имеют общие корни, но уже серьезно разошлись в своем развитии, считает ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук и создатель авторского курса для политтехнологов Дмитрий Соин. бе мощные разделы исторического, социокультурного 
 
"Это связано с тем, что политология на две трети теоретическая наука содержащая в себе большие объемы материалов исторического и социо-культурного характера. Разделы касающиеся непосредственно партийного строительства, организации политических акций и проведения выборов сильно урезаны. Поэтому выпускники политологических факультетов, за исключением тех кто самостоятельно находил возможность стажировки в партиях или на выборах бывают беспомощны в прикладной политике.
 
А вот политтехнологии вынуждены развиваться гораздо активнее. Это связано с тем, что они касаются конкретных задач: создания и развития партий, проведения акций, участия в выборах различных уровней и информационных кампаний.
 
Поэтому мной в соавторстве с рядом крупных политиков и политконсультантов с парламентским и электоральным опытом и был разработан уникальный курс по подготовке политтехнологов. Это наш ответ на потребности политического рынка России, где происходят политические реформы и  требуются специалисты. Примечательно, что наш курс подготовки политтехнологов открыт в Москве. Все начинается в столице и постепенно растекается по регионам.
 
Уверен в том, что сила России, во многом определяется и наличием в стране сильных специалистов в области информационно-политических технологий. Таким образом, Европейский институт JUSTO совместно со своим партнером в лице Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина" выполняет важную государственную задачу - готовит качественных политтехнологов", подчеркнул Дмитрий Соин.

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