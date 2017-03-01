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Курсы политтехнологов в Москве становятся популярнее

Курсы политтехнологов в Москве становятся популярнее

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Сегодня, 02:07
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Курсы политтехнологов в Москве становятся все популярнее, отмечает в своем комментарии руководитель юридической клиники Европейского института JUSTO, глава оргкомитета всероссийского движения "Партия народа" Роман Устинов. По его мнению это связано с приближающимися выборами в органы власти различных уровней: от муниципального до заксобраний субъектов федерации и губернаторов.
 
При этом наиболее качественные и прикладные знания в области политтехнологий предоставляются в Европейском институте JUSTO. И это не удивительно. Ведь курс политтехнологов тут создавался политиками-практиками: доктором юридических наук, депутатом четырех созывов Государственной Думы РФ Сергеем Бабуриным и кандидатом социологических наук, политическим аналитиком, экс-депутатом Парламента Приднестровья Дмитрием Соиным.
 
В этом факторе - главная гарантия, что курсы политтехнологов в Европейском институте действительно качественные и прорывные. К тому же институт трудоустраивает наиболее сильных своих выпускников, что так же видится важным с точки зрения дальнейших перспектив". 

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