Коммунисты за сохранение Ленина в Мавзолее --- // Вчера, 22:18 // 43

Развернутая Русской православной церковью и отдельными правыми политическими силами кампания за вынос из Мавзолея мумии Ленина не получила поддержку в компартии РФ. Об этом в частности заявила секретарь Объединенной компартии России Дарья Митина. По ее мнению: "Снос Мавзолея и захоронение мумии Ленина противоречит международному праву и внутреннему законодательству РФ. Тем более, что Мавзолей находится под охраной ЮНЕСКО. Поэтому все попытки РПЦ ликвидировать Мавзолей обречены на провал".