Коммунисты за сохранение Ленина в Мавзолее
---
//
Вчера, 22:18
//
43
23 Марта 2017 / Четверг / 09 07
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Бургуджи: дегенераты и кастраты РМ оскорбили гагаузов
---|541
- Гагаузы должны оказать сопротивление аннексии своих земель
|370
- Александр Чумаков: в притязаниях на Молдову румыны охренели
|289
- Иван Бургуджи: мы помним, что румыны уничтожали гагаузов
---|260
- Гагауз Халкы возобновило работу в Комрате
|243
- Дмитрий Соин: личности необходима психологическая защита
|232
- В Москве установилась депрессивная погода
---|209
- Дэвид Рокфеллер жив. Информация о его смерти - фейк
|191
- Диана Маковская: здоровый сон - это залог успеха в любом деле
|176
- Первый этап подготовки молодых кандидатов в депутаты завершен
---|167