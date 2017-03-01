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Коммунисты за сохранение Ленина в Мавзолее

Коммунисты за сохранение Ленина в Мавзолее

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Вчера, 22:18
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Развернутая Русской православной церковью и отдельными правыми политическими силами кампания за вынос из Мавзолея мумии Ленина не получила поддержку в компартии РФ. Об этом в частности заявила секретарь Объединенной компартии России Дарья Митина. По ее мнению: "Снос Мавзолея и захоронение мумии Ленина противоречит международному праву и внутреннему законодательству РФ. Тем более, что Мавзолей находится под охраной ЮНЕСКО. Поэтому все попытки РПЦ ликвидировать Мавзолей обречены на провал".

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