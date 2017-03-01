Дмитрий Соин: Молодежь России наращивает политическую активность
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По мнению ректора Европейского института JUSTO, кандидата социологических наук, политического аналитика Дмитрия Соина: "Молодежь России наращивает политическую активность и это отразится на картине выборов 2017г.
Этот вывод мне позволяет сделать программа Федерального молодежного избирательного штаба и Молодой гвардии Единой России по подготовке молодых кандидатов в депутаты. Об этом же свидетельствует и рост популярности курсов политтехнологов Европейского института JUSTO. К нам приходят молодые люди различного социального и образовательного уровня. Но все они хотят получить знания в сфере политики, выборов и политтехнологий. Мы предлагаем им эксклюзивный курс разработанный экс-депутатами, известными политтехнологами, психологами и социологами. Все авторы с личным практическим опытом крупных избирательных кампаний. Причем и в качестве кандидатов в депутаты и в качестве политконсультантов.
Все это убеждает меня в том, что у молодежи возникла новая волна интереса к политике. Возможно это связано с международным кризисом и внутренними социальными процессами. Но в любом случае, данный тренд позитивен. Любое государство сильно активной молодежью".
22 Марта 2017 / Среда / 14 22
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