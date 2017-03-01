Технологии победы на выборах суммированы в единый курс --- // Вчера, 13:43 // 93

Технологии победы на выборах систематизированы в единый курс разработанный специалистами Европейского института JUSTO, отметил ректор ВУЗа, кандидат социологических наук Дмитрий Соин.

"В огромном массиве связанных с выборами знаний разобраться очень трудно и практически невозможно. На это могут уйти годы. Мы же систематизировали самые успешные политтехнологии и построили на этой основе курс подготовки специалистов. Вместо того, чтобы четыре года учиться политологии в классическом ее варианте теперь вполне достаточно в течении месяца взять все необходимое для проведения успешной избирательной кампании любого уровня.

Мы благодарны ветеранам российской политики и ее молодым гениям за сотрудничество при разработке этого курса. В него включено все: постановка политической цели, структурирование избирательного штаба, формирование имиджа, его продвижение, социологическая и другая полевая работа, наблюдение за голосованием и многое другое, без чего невозможна плодотворная и победная работа на выборах. Курс занимает ровно месяц и по его итогам выдается именной Сертификат качества политтехнолога", подчеркнул Дмитрий Соин.