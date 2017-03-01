Первый этап подготовки молодых кандидатов в депутаты завершен --- // Сегодня, 01:30 // 0

Первый этап подготовки молодых кандидатов в депутаты из числа активистов МГЕР и сочувствующих им организаций завершен. На итоговом практикуме выступит профессиональный политтехнолог, кандидат социологических наук, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. Мероприятие намечено на 17 часов 22 марта. Состоится оно на площадке Молодой Гвардии Единой России в ДК "Трехгорка". Организатором и модератором обучения выступает Молодежный федеральный избирательный штаб.

В процессе общения будут подведены промежуточные итоги обучения, систематизированы полученные знания и технологии, намечены планы на приближающуюся избирательную кампанию. Как отмечает сам лектор: "Нам удалось затронуть ключевые этапы проведения успешных выборов. Это постановка цели, формирование имиджа, социологические исследования, продвижение и многое другое. Мои выступления построены таким образом, что все их части очень полезны для молодых политиков. И главное, что в нашем случае тезисы глубоко практичны и реально применимы на выборах. 22 марта я подведу итоги обучения, дам дополнительные технологии по структурированию избирательного штаба и все необходимые советы для успешного старта на выборах", подчеркнул Дмитрий Соин.