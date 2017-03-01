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Лысина Ковтуна провоцирует нападения

Лысина Ковтуна провоцирует нападения

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Вчера, 20:29
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Лысина украинского политика Вячеслава Ковтуна может катализировать агрессию его оппонентов на политических ток шоу и быть скрытой причиной нападений на политолога. Такую точку зрения высказал эксперт Центра "Новая Доктрина" Семен Марков.
 
По его мнению: "Большинство участников-экспертов политических ток шоу в России имеют достаточно густую шевелюру. То же касается и ведущих, которые чувствуют явное преимущество перед лысыми людьми, так как обладают густыми волосами. А Вячеслав Ковтун лыс, как татарский бубен. К тому же он защищает крайне не популярные в России идеи правящего класса Украины. Это то же сильно раздражает и возмущает. Но первопричина в лысине. Ведь есть и другие украинские политологи, которые высказывают мнения похожие на то что произносит Ковтун. Но их не трогают, ведь они располагают волосами, а это индульгенция в мире, где правят волосатые люди".

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