/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции

В Москве установилась депрессивная погода

---
//
Вчера, 14:13
//
127
В Москве установилась депрессивная погода, которая реально угрожает психическому состоянию жителей мегаполиса. Это является серьезной причиной поднять себе настроение и не допустить скатывание в зону психологической турбулентности.
Такую точку зрения высказал психолог, кандидат социологических наук, президент Центра "Новая Доктрина" Дмитрий Соин. В этой связи он советует следующее:

"В такую погоду утро следует начать с тонизирующей гимнастики. Для этого хорошо подойдет йога или тибетская гимнастика. Так же будут позитивны прогулки по свежему воздуху, в парках и скверах. Главное не перегрузить себя физически. Это может повлечь усталость и последующую апатию.
 
Сам день следует проводить в дружеской кампании, среди родных, близких или добрых друзей. Все должно вызывать только позитивные реакции. Избегайте неприятного и тягостного общения. Вычеркните из списка людей, которые жалуются и нагнетают негатив. Их присутствие в коммуникации серьезно подорвет психологический тонус.
 
В питании отдайте предпочтение фруктам, овощным салатам, сырам и можно пару чашечек кофе. В целом я против любых стимуляторов, но в условиях сырости, дождя, пасмурности - они могут быть полезны.
 
Однако самое важное - это самоподдержка положительного настроения. Помните, что ваша психика в ваших собственных руках. Не позволяйте себе впадать в самокопание и уныние. Ищите во всем позитивные мотивы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похудение синоним омоложения
В год Огненного Петуха следует заняться своим здоровьем
В год Огненного Петуха следует заняться своим здоровьем
В Москве раскрыли манипуляцию сознанием
В Москве раскрыли манипуляцию сознанием
comments powered by HyperComments
20 Марта 2017 / Понедельник / 02 18
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru