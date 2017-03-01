В Москве установилась депрессивная погода --- // Вчера, 14:13 // 127

В Москве установилась депрессивная погода, которая реально угрожает психическому состоянию жителей мегаполиса. Это является серьезной причиной поднять себе настроение и не допустить скатывание в зону психологической турбулентности.





Такую точку зрения высказал психолог, кандидат социологических наук, президент Центра "Новая Доктрина" Дмитрий Соин. В этой связи он советует следующее:





"В такую погоду утро следует начать с тонизирующей гимнастики. Для этого хорошо подойдет йога или тибетская гимнастика. Так же будут позитивны прогулки по свежему воздуху, в парках и скверах. Главное не перегрузить себя физически. Это может повлечь усталость и последующую апатию.

которые жалуются и нагнетают негатив. Их присутствие в коммуникации серьезно подорвет психологический тонус. Сам день следует проводить в дружеской кампании, среди родных, близких или добрых друзей. Все должно вызывать только позитивные реакции. Избегайте неприятного и тягостного общения. Вычеркните из списка людей,которые жалуются и нагнетают негатив. Их присутствие в коммуникации серьезно подорвет психологический тонус.

В питании отдайте предпочтение фруктам, овощным салатам, сырам и можно пару чашечек кофе. В целом я против любых стимуляторов, но в условиях сырости, дождя, пасмурности - они могут быть полезны.

Однако самое важное - это самоподдержка положительного настроения. Помните, что ваша психика в ваших собственных руках. Не позволяйте себе впадать в самокопание и уныние. Ищите во всем позитивные мотивы".



