Бургуджи: дегенераты и кастраты РМ оскорбили гагаузов --- // Сегодня, 01:36 // 0

По мнению ветерана гагаузского национально-освободительного движения, правоведа Ивана Бургуджи "евнухи, дегенераты и кастраты Молдовы ополчились на гагаузов". Правозащитник считает:

"Министерство юстиции Республики Молдова официально, через средства массовой информации, уведомило общественность и Правительство страны, структурным подразделением которого является, что в Минюсте страны работают политические проститутки, дегенераты и кастраты. Судите сами. 23 декабря 1994 года, Парламентом Республики Молдова, в соответствии с заключенным политическим Договором между руководством Гагаузской Республики и Республики Молдова, был принят международно-признанный Закон Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».

Кстати он был одобрен Венецианской Комиссией и другими международными организациями, которые приняли официальную Резолюцию, что Республика Молдова является единственным государством на постсоветском пространстве, сумевшем решить межнациональный конфликт мирным, политическим путем. А Президенту страны г-ну М.Снегуру был присвоен титул Человека года. Данным законом четко определено, что «первичным носителем статуса Гагаузии (Гагауз Ери - место, где проживают гагаузы) является малочисленный гагаузский народ, компактно проживающий на территории Республики Молдова». Однако политические евнухи из Министерства юстиции Республики Молдова, плюющие на положения ст. 111 Конституции Республики Молдова и Закона Республики Молдова, движимые ненавистью к гагаузскому народу, являющемуся одним из государствообразующих народов страны, решили в очередной раз публично унизить и оскорбить гагаузов.

Они разработали классификатор для сотрудников ГП "Registru" при оформлении документов о рождении ребенка, в котором, в нарушение закона, отнесли гагаузов к некой «социокультурной конструкции, связанной специфической концепцией», а не к национальности. Тем самым, искусственно и неправомерно причисляя и относя малочисленный гагаузский народ к национальному меньшинству. Помнится в 90-е годы прошлого столетия такие же политические дегенераты и кастраты уже оскорбляли наш народ, обзывая гагаузов «лишаями на теле молдавского народа». Если представителям молдавского народа безразлично, кем они являются и кем их считают - молдаванами или румынами, то для гагаузского народа является унижением и оскорблением, в нарушение закона, низведение их до статуса национального меньшинства.

Если депутаты Народного Собрания Гагаузии, молча и позорно, проглотят этакое неслыханное оскорбление гагаузского народа и не созовут по данному вопросу специальное или чрезвычайное заседание Народного Собрания Гагаузии, то я обращаюсь к Башкану Гагаузии с просьбой,- инициировать подобное заседание Народного Собрания Гагаузии. Пригласить на данное заседание представителей общественности и дать жесткую оценку подобным неправомерным деяниям со стороны центральных властей Республики Молдова. От подобного хамского отношения к гагаузскому народу со стороны центральных властей Республики Молдова высвечивается наглядный урок для Приднестровья, доказывающий, что доверять руководству Молдовы нельзя.