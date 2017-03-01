Иван Бургуджи: мы помним, что румыны уничтожали гагаузов --- // Сегодня, 12:04 // 0

Объявление в Румынии национальным праздником 27 марта вызвало активную реакцию молдавских и приднестровских политиков. В этот день в 1918 году произошло насильственное объединение Румынии и Бессарабии. Оно повлекло этноцид гагаузов, считает один из основателей гагаузской государственности Иван Бургуджи. В частности гагаузский политик заявил следующее:

"Итак, news.ro сообщает, что Парламент Румынии объявил национальным праздником 27 марта - день объединения с Бессарабией. Решение о новом национальном празднике Палата депутатов Румынии утвердила во вторник, 14 марта 2017 года. Голосовавшие за него депутаты назвали это решение «историческим». До сих пор руководство страны и МИДЕИ не выступили с нотой протеста в отношении неприкрытых намерений соседней Республики Румыния в очередной раз, методом разбоя, проглотить Молдову, ликвидировав его, как независимое государство. Как известно, в этот день в 1918 году никем не избранный, нелегитимный Сфатул Цэрий, под дулами винтовок и пулеметов румынских солдат "проголосовал" за вхождение Бессарабии в состав Румынии. Фактически произошла насильственная военная оккупация королевской Румынией территории тогдашней Демократической Республики Молдова, как говорили ранее – территории Бессарабии. На мой взгляд, Гагаузии уже давно пора объявить день 27 марта 1918 года днём траура для нашего малочисленного гагаузского народа, поскольку после этого дня (дня оккупации войсками королевской Румынии территории Бессарабии)- Правительство королевской Румынии начало проводить политику ЭТНОЦИДА в отношении нашего малочисленного гагаузского народа".