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Без цензуры: деградация России имеет февральские корни

Без цензуры: деградация России имеет февральские корни

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Вчера, 14:53
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О последствиях революций 1917г. рассуждают ведущий программы "Без Цензуры", кандидат социологических наук Дмитрий Соин и русский оперный певец, эксперт-культуролог Роман Демидов. Мнение гостя студии: "Февральский и последующий за ним октябрьский переворот сломали судьбу России, уничтожили ее элиту и культурный слой. В итоге это похоронило будущее страны. Последствия того массового истребления офицеров, интеллигенции, купечества, предприимчивого крестьянства до сих пор вызывают кризис в современной России". Смотрите видео: 

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