Без цензуры: деградация России имеет февральские корни --- // Вчера, 14:53 // 90

О последствиях революций 1917г. рассуждают ведущий программы "Без Цензуры", кандидат социологических наук Дмитрий Соин и русский оперный певец, эксперт-культуролог Роман Демидов. Мнение гостя студии: "Февральский и последующий за ним октябрьский переворот сломали судьбу России, уничтожили ее элиту и культурный слой. В итоге это похоронило будущее страны. Последствия того массового истребления офицеров, интеллигенции, купечества, предприимчивого крестьянства до сих пор вызывают кризис в современной России". Смотрите видео: